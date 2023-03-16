Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі тимчасово призупинять рух деяких трамваїв та тролейбусів

Сьогодні 11:50
просмотров

У Дніпрі не курсуватимуть деякі тролейбуси та трамваї.

Новости Днепра про У Дніпрі тимчасово призупинять рух деяких трамваїв та тролейбусів

У департаменті транспорту попередили про призупинення руху деяких тролейбусів та трамваїв. Це пов’язано з проведенням планових ремонтних робіт на трансформаторній підстанції, яка живить контактні мережі. 

Так, 16 березня з 14 до 15 години не курсуватимуть тролейбуси №8, №9 та трамваї №12, №16.

Зазначимо, що сьогодні трамваї, тролейбуси та маршрутки працюють за звичним розкладом. Нагадаємо, раніше в Дніпрі запустили нові комунальні автобуси. Вони курсують у віддалені райони міста. Крім цього, роботу відновила безкоштовна маршрутка. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі тимчасово призупинять рух деяких трамваїв та тролейбусівУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі тимчасово призупинять рух деяких трамваїв та тролейбусівРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі створили туристичний чат-бот: що там можна дізнатися
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:36
    У Дніпрі створили туристичний чат-бот: що там можна дізнатися

    Також у чат-боті багато корисної інформації для переселенців.

    “Леви на джипі залишилися без джипа”: по дорозі в Дніпро в аварію потрапили відомі коміки (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:14
    “Леви на джипі залишилися без джипа”: по дорозі в Дніпро в аварію потрапили відомі коміки (ФОТО)

    Відомі коміки з Дніпра потрапили в аварію, коли їхали на…

    На Дніпропетровщині спалахнули торгові павільйони на авторинку разом із авто
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    На Дніпропетровщині спалахнули торгові павільйони на авторинку разом із авто

    16 березня, о 00:47, на вулиці Нікопольське шосе Металургійного району…

    У Дніпрі чоловік знайшов бойову частину крилатої ракети
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:58
    У Дніпрі чоловік знайшов бойову частину крилатої ракети

    Будьте обережні!

    Наверх