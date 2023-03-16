У Дніпрі тимчасово призупинять рух деяких трамваїв та тролейбусів

У департаменті транспорту попередили про призупинення руху деяких тролейбусів та трамваїв. Це пов’язано з проведенням планових ремонтних робіт на трансформаторній підстанції, яка живить контактні мережі.
Так, 16 березня з 14 до 15 години не курсуватимуть тролейбуси №8, №9 та трамваї №12, №16.
Зазначимо, що сьогодні трамваї, тролейбуси та маршрутки працюють за звичним розкладом. Нагадаємо, раніше в Дніпрі запустили нові комунальні автобуси. Вони курсують у віддалені райони міста. Крім цього, роботу відновила безкоштовна маршрутка.
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