У лікарні Дніпра рятують бійця, який дивом вижив після 42 днів у підвалі без води та їжі

У шпиталі в Дніпрі знаходиться військовий, який 42 дні провів у підвалі в селі під Бахмутом.

Про це розповів український журналіст Андрій Цаплієнко.

Знайшли чоловіка українські військові, які звільнили село під Бахмутом. З пекла його витяг доброволець ЗСУ з Нової Зеландії, який забрався в підвал, де полонений провів 42 дні поруч з вбитими та вмираючими від ран побратимами.

Звати його Олексій Гордєєв. Боєць розповів, що увесь цей час нагорі точилися бої, а він сидів в підземеллі разом із товаришами, яким не міг допомогти, бо і сам отримав тяжкі поранення. Він харчувався крихтами хліба, а воду пив з калюж. Коли закінчилася навіть брудна вода, довелося пити антифриз із нагрівача.

За цей час чоловік схуд на 40 кілограмів. До полону він важив 80, а тепер його вага ледь доходить до 42 кілограмів. Наразі Олександр лікується в шпиталі в Дніпрі. Його прооперували, лікують від отруєння та дистрофії, а далі переведуть в київську клініку.

Наші молитви ближче до Бога, бо наші хлопці воїни світла!

Щира дяка всім, хто молився, шукав, підтримував і допомагав, був поруч всі ці нескінченні півтора місяці.

Ми разом знайшли нашого Козака!

Слава героям!, – написав батько Олексія.

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