У лікарні Дніпра рятують бійця, який дивом вижив після 42 днів у підвалі без води та їжі

Про це розповів український журналіст Андрій Цаплієнко.
Знайшли чоловіка українські військові, які звільнили село під Бахмутом. З пекла його витяг доброволець ЗСУ з Нової Зеландії, який забрався в підвал, де полонений провів 42 дні поруч з вбитими та вмираючими від ран побратимами.
Звати його Олексій Гордєєв. Боєць розповів, що увесь цей час нагорі точилися бої, а він сидів в підземеллі разом із товаришами, яким не міг допомогти, бо і сам отримав тяжкі поранення. Він харчувався крихтами хліба, а воду пив з калюж. Коли закінчилася навіть брудна вода, довелося пити антифриз із нагрівача.
За цей час чоловік схуд на 40 кілограмів. До полону він важив 80, а тепер його вага ледь доходить до 42 кілограмів. Наразі Олександр лікується в шпиталі в Дніпрі. Його прооперували, лікують від отруєння та дистрофії, а далі переведуть в київську клініку.
Наші молитви ближче до Бога, бо наші хлопці воїни світла!
Щира дяка всім, хто молився, шукав, підтримував і допомагав, був поруч всі ці нескінченні півтора місяці.
Ми разом знайшли нашого Козака!
Слава героям!, – написав батько Олексія.
Читайте також:
Автор: