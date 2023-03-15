Було 69 років: помер колишній мер Кам’янського Ярослав Корчевський

Світла пам'ять!

Сьогодні, 15 березня, на 69 році життя помер колишній міський голова Кам’янського Корчевський Ярослав Сільвестрович.

Про це повідомляє Кам’янська міська рада.

Ярослав Корчевський народився 1 жовтня 1953 року у с. Підгородне Тернопільської області. 1971 року закінчив середню загальноосвітню школу, 1978-го – Тернопільський фінансово-економічний інститут за спеціальністю «Планування промисловості». Після закінчення інституту трудову діяльність продовжував у тресті «Дзержинськбуд», займаючи різні посади. У червні 1990 року обраний заступником голови Дніпродзержинського міськвиконкому. Довгий час працював на керівних посадах у різних філіях «Промінвестбанку».

2005 року закінчив Дніпродзержинський державний технічний університет та отримав кваліфікацію магістра з фінансів. З грудня 2005 до квітня 2006 року був виконуючим обов’язки міського голови, секретарем міської ради. У березні 2008 року обраний Дніпродзержинським міським головою та обіймав посаду до листопада 2010 року.

Був членом-кореспондентом Академії інженерних наук України, депутатом міської ради трьох скликань.

Панахида відбудеться 1️7️ березня о 0️9️:0️0️ в Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ (вул. Сергія Слісаренка, 34).

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Ярослава Сільвестровича. Світла пам’ять!

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