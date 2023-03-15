Було 69 років: помер колишній мер Кам’янського Ярослав Корчевський

Сьогодні, 15 березня, на 69 році життя помер колишній міський голова Кам’янського Корчевський Ярослав Сільвестрович.
Про це повідомляє Кам’янська міська рада.
Ярослав Корчевський народився 1 жовтня 1953 року у с. Підгородне Тернопільської області. 1971 року закінчив середню загальноосвітню школу, 1978-го – Тернопільський фінансово-економічний інститут за спеціальністю «Планування промисловості». Після закінчення інституту трудову діяльність продовжував у тресті «Дзержинськбуд», займаючи різні посади. У червні 1990 року обраний заступником голови Дніпродзержинського міськвиконкому. Довгий час працював на керівних посадах у різних філіях «Промінвестбанку».
2005 року закінчив Дніпродзержинський державний технічний університет та отримав кваліфікацію магістра з фінансів. З грудня 2005 до квітня 2006 року був виконуючим обов’язки міського голови, секретарем міської ради. У березні 2008 року обраний Дніпродзержинським міським головою та обіймав посаду до листопада 2010 року.
Був членом-кореспондентом Академії інженерних наук України, депутатом міської ради трьох скликань.
Панахида відбудеться 1️7️ березня о 0️9️:0️0️ в Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ (вул. Сергія Слісаренка, 34).
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Ярослава Сільвестровича. Світла пам’ять!
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