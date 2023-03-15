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Было 69 лет: умер бывший мэр Каменского Ярослав Корчевский

Сегодня 17:46
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Светлая память!

Новости Днепра про Было 69 лет: умер бывший мэр Каменского Ярослав Корчевский

Сегодня, 15 марта, на 69 году жизни умер бывший городской голова Каменского Корчевский Ярослав Сильвестрович.

Об этом сообщает Каменский городской совет.

Ярослав Корчевский родился 1 октября 1953 года в с. Подгородное Тернопольской области. В 1971 году окончил среднюю общеобразовательную школу, в 1978-м – Тернопольский финансово-экономический институт по специальности «Планирование промышленности». После окончания института трудовую деятельность продолжал в тресте «Дзержинскстрой», занимая разные должности. В июне 1990 года избран заместителем председателя Днепродзержинского горисполкома. Долгое время работал на руководящих должностях в разных филиалах «Проминвестбанка».

В 2005 году окончил Днепродзержинский государственный технический университет и получил квалификацию магистра по финансам. С декабря 2005 по апрель 2006 года был исполняющим обязанности городского головы, секретарем городского совета. В марте 2008 года избран Днепродзержинским городским головой и занимал должность до ноября 2010 года.

Был членом-корреспондентом Академии инженерных наук Украины, депутатом городского совета трех созывов.

Панахида состоится 17 марта в 0️9️:0️0️ в Казацкой церкви Пресвятой Покровы ПЦУ (ул. Сергея Слисаренко, 34).

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Ярослава Сильвестровича. Светлая память!

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