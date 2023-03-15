Было 69 лет: умер бывший мэр Каменского Ярослав Корчевский

Светлая память!

Сегодня, 15 марта, на 69 году жизни умер бывший городской голова Каменского Корчевский Ярослав Сильвестрович.

Об этом сообщает Каменский городской совет.

Ярослав Корчевский родился 1 октября 1953 года в с. Подгородное Тернопольской области. В 1971 году окончил среднюю общеобразовательную школу, в 1978-м – Тернопольский финансово-экономический институт по специальности «Планирование промышленности». После окончания института трудовую деятельность продолжал в тресте «Дзержинскстрой», занимая разные должности. В июне 1990 года избран заместителем председателя Днепродзержинского горисполкома. Долгое время работал на руководящих должностях в разных филиалах «Проминвестбанка».

В 2005 году окончил Днепродзержинский государственный технический университет и получил квалификацию магистра по финансам. С декабря 2005 по апрель 2006 года был исполняющим обязанности городского головы, секретарем городского совета. В марте 2008 года избран Днепродзержинским городским головой и занимал должность до ноября 2010 года.

Был членом-корреспондентом Академии инженерных наук Украины, депутатом городского совета трех созывов.

Панахида состоится 17 марта в 0️9️:0️0️ в Казацкой церкви Пресвятой Покровы ПЦУ (ул. Сергея Слисаренко, 34).

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Ярослава Сильвестровича. Светлая память!

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