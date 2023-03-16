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  • Воин света: украинка впервые победила в конкурсе национальных костюмов на «Мисс Вселенная»

Воин света: украинка впервые победила в конкурсе национальных костюмов на «Мисс Вселенная»

Сегодня 10:14
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Костюм украинки впервые признали лучшим на конкурсе "Мисс Вселенная"

Новости Днепра про Воин света: украинка впервые победила в конкурсе национальных костюмов на

В этом году Украину на конкурсе «Мисс Вселенная» представила черниговчанка Виктория Апанасенко. Хотя девушка не вошла в ТОП-16 финалисток конкурса, но запомнилась зрителям своим невероятным костюмом. Пользователям сети особенно понравились крылья архангела, которые двигались как настоящие.

15 марта на конкурсе «Мисс Вселенная» она стала победителем онлайн-голосования за лучший национальный костюм. Об этом девушка сообщила в своем инстаграмме.

Мы это сделали! Я победила в номинации за лучший национальный костюм на конкурсе «Мисс Вселенная» и посвящаю эту награду каждому украинцу, каждому воину света, воюющего сейчас за будущее Украины. Впервые за историю конкурса украинка выиграла 1 место из 86 стран за лучший национальный костюм, – рассказала Апанасенко.

Виктория рассказала, что костюм «Воина света» олицетворяет образ всех украинцев, борющихся за свою свободу.

Даже пылающая Украина возродится как феникс и засияет яркими красками! – рассказала Виктория.

Отметим, что Виктория Апанасенко разыграла крылья из своего костюма «Воин света» и собрала $10100 на протезы защитникам.

Ранее Виктория показала процесс создания своего костюма.

Новости Днепра про Воин света: украинка впервые победила в конкурсе национальных костюмов на

Новости Днепра про Воин света: украинка впервые победила в конкурсе национальных костюмов на

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