Воин света: украинка впервые победила в конкурсе национальных костюмов на «Мисс Вселенная»

В этом году Украину на конкурсе «Мисс Вселенная» представила черниговчанка Виктория Апанасенко. Хотя девушка не вошла в ТОП-16 финалисток конкурса, но запомнилась зрителям своим невероятным костюмом. Пользователям сети особенно понравились крылья архангела, которые двигались как настоящие.
15 марта на конкурсе «Мисс Вселенная» она стала победителем онлайн-голосования за лучший национальный костюм. Об этом девушка сообщила в своем инстаграмме.
Мы это сделали! Я победила в номинации за лучший национальный костюм на конкурсе «Мисс Вселенная» и посвящаю эту награду каждому украинцу, каждому воину света, воюющего сейчас за будущее Украины. Впервые за историю конкурса украинка выиграла 1 место из 86 стран за лучший национальный костюм, – рассказала Апанасенко.
Виктория рассказала, что костюм «Воина света» олицетворяет образ всех украинцев, борющихся за свою свободу.
Даже пылающая Украина возродится как феникс и засияет яркими красками! – рассказала Виктория.
Отметим, что Виктория Апанасенко разыграла крылья из своего костюма «Воин света» и собрала $10100 на протезы защитникам.
Ранее Виктория показала процесс создания своего костюма.
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