Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре мужчина нашел боевую часть крылатой ракеты

Сегодня 09:58
просмотров

Будьте осторожны!
Новости Днепра про В Днепре мужчина нашел боевую часть крылатой ракеты

Фото иллюстративное.

Вчера, 15 марта, на линию «101» житель Днепра сообщил, что нашел во время прогулки подозрительный предмет. Произошло это в Новокодакском районе.

Об этом сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.

Пиротехники оперативно прибыли на место. Оказалось, что найденный предмет – это боевая часть крылатой ракеты Х-101. ГСЧС-ники вывезли ее в безопасное место и уничтожили.

Важно: если вы нашли подозрительный предмет, не трогайте его, а сразу звоните 101 или 102!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре неизвестный «заминировал» школу: подробности.

Читайте также:

 

Новости Днепра про В Днепре мужчина нашел боевую часть крылатой ракетыУкраїнська Новости Днепра про В Днепре мужчина нашел боевую часть крылатой ракетыРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    На Днепропетровщине вспыхнули торговые павильоны на авторынке вместе с авто
    Новости Днепра
    Сегодня 10:00
    На Днепропетровщине вспыхнули торговые павильоны на авторынке вместе с авто

    16 марта, в 00:47, на улице Никопольское шоссе Металлургического района…

    В Днепре неизвестный «заминировал» школу: подробности
    Новости Днепра
    Сегодня 09:30
    В Днепре неизвестный «заминировал» школу: подробности

    В одной из школ Днепра 15 марта искали взрывчатку.

    Зарядите гаджеты: в Днепре выключат электроэнергию 16 марта (АДРЕСА)
    Новости Днепра
    Сегодня 09:00
    Зарядите гаджеты: в Днепре выключат электроэнергию 16 марта (АДРЕСА)

    В течение 16 марта частная энергетическая компания ЦЭК будет проводить…

    Как работает общественный транспорт Днепра 16 марта: график
    Новости Днепра
    Сегодня 08:30
    Как работает общественный транспорт Днепра 16 марта: график

    Сегодня, 16 марта, в Днепре электротранспорт работает в штатном режиме…

    Последние новости

    На Днепропетровщине вспыхнули торговые павильоны на авторынке вместе с авто
    На Днепропетровщине вспыхнули торговые павильоны на авторынке вместе с авто

    16 марта, в 00:47, на улице Никопольское шоссе Металлургического района Кривого Рога загорелись торговые павильоны.

    Сегодня 10:00
    просмотров
    В Днепре неизвестный «заминировал» школу: подробности
    В Днепре неизвестный «заминировал» школу: подробности

    В одной из школ Днепра 15 марта искали взрывчатку.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Зарядите гаджеты: в Днепре выключат электроэнергию 16 марта (АДРЕСА)
    Зарядите гаджеты: в Днепре выключат электроэнергию 16 марта (АДРЕСА)

    В течение 16 марта частная энергетическая компания ЦЭК будет проводить плановые ремонтные работы. Поэтому возможно отключение электроэнергии по нескольким адресам.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Как работает общественный транспорт Днепра 16 марта: график
    Как работает общественный транспорт Днепра 16 марта: график

    Сегодня, 16 марта, в Днепре электротранспорт работает в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    «Бизнес» в съемной квартире: на Днепропетровщине разоблачили мини цех по производству наркотиков
    «Бизнес» в съемной квартире: на Днепропетровщине разоблачили мини цех по производству наркотиков

    32-летний мужчина снимал квартиру, в которой организовал мини цех по производству наркотических средств. В оборудованной нарколаборатории уже провели обыск и обнаружили оборудование и готовую продукцию – фасованные психотропы в 15 пластиковых трубочках.

    Сегодня 08:00
    0
    просмотров
    Отдал за Украину самое дорогое — свою жизнь: на войне с рф погиб сапер из Днепропетровщины
    Отдал за Украину самое дорогое — свою жизнь: на войне с рф погиб сапер из Днепропетровщины

    Снова Днепропетровщина получила тяжелое известие с фронта. Еще один наш земляк отдал за Украину дороже всего – свою жизнь.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    В Днепре за сутки зафиксировано 62 случая заболевания COVID-19
    В Днепре за сутки зафиксировано 62 случая заболевания COVID-19

    Более 60 людей заразились коронавирусом в Днепре за сутки.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода в Днепре в четверг, 16 марта: ожидается мелкий дождь
    Погода в Днепре в четверг, 16 марта: ожидается мелкий дождь

    Захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    Какая ситуация с водой и теплом в Днепре на вечер 15 марта
    Какая ситуация с водой и теплом в Днепре на вечер 15 марта

    По состоянию на 18:00 на всех объектах КП Днепроводоканал», а также на теплоснабжающих предприятиях: КП «Теплоэнерго», КП «Комэнергосервис» и КП «Жилсервис-Днепр» обесточивания отсутствуют.

    Вчера 22:00
    просмотров
    В Днепре мужчина прятал похищенный мотоцикл посреди кухни
    В Днепре мужчина прятал похищенный мотоцикл посреди кухни

    Преступление произошло 11 марта около 19:50 возле одного из магазинов по улице Янтарной в Индустриальном районе города. Владелец оставил мотоцикл на парковке и совершал покупки, а когда через 10 минут вернулся – транспортного средства уже не обнаружил. О произошедшем сразу…

    Вчера 21:15
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх