В Днепре мужчина нашел боевую часть крылатой ракеты

Будьте осторожны!

Вчера, 15 марта, на линию «101» житель Днепра сообщил, что нашел во время прогулки подозрительный предмет. Произошло это в Новокодакском районе.

Об этом сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.

Пиротехники оперативно прибыли на место. Оказалось, что найденный предмет – это боевая часть крылатой ракеты Х-101. ГСЧС-ники вывезли ее в безопасное место и уничтожили.

Важно: если вы нашли подозрительный предмет, не трогайте его, а сразу звоните 101 или 102!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре неизвестный «заминировал» школу: подробности.

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