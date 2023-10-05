В Днепре вандалы «набросились» на стол для пин-понга: местные возмущены

Местные очень обрадовались возможности бесплатно поиграть и с пользой провести время, но вандалы добрались и сюда.
Неизвестные просто отодрали от стола кусок. Как, а главное – зачем – неизвестно.
Об этом говорится в Facebook-сообществе «Райончик».
Местные жители в комментариях возмущены такими действиями вандалов. Они пишут, что за подобное нужно штрафовать.
Сегодня коммунальщики уже починили стол.
Но надолго ли…
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре украли тыквы и солому с осенней инсталляции: появилось видео со «взрослыми играми».
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