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  • В Днепре украли тыквы и солому по осенней инсталляции: появилось видео со «взрослыми играми»

В Днепре украли тыквы и солому по осенней инсталляции: появилось видео со «взрослыми играми»

Сегодня 19:28
просмотров

Бывает и такое.

Новости Днепра про В Днепре украли тыквы и солому по осенней инсталляции: появилось видео со

Недавно в сквере им. Александра Усачева, расположенного на левом берегу Днепра, обустроили осеннюю инсталляцию: вдоль одной из аллей разместили тюки сена и тыквы, чтобы добавить горожанам немного осеннего настроения.

Однако через несколько дней установку уничтожили вандалы.

Местный депутат опубликовал видео со «взрослыми играми», где виден процесс кражи инсталляции.

Осенняя фотозона, которую устроила наша команда в сквере Усачева, имела целью порадовать людей. Цель достигнута – и дети, и взрослые порадовались. Но чуть-чуть не так, как мы планировали. Детские игрушки не показываем и не обсуждаем – многие уже писали об этом. А вот «взрослые игры» видели далеко не все, – написал Сергей Пустовой.

И в самом деле. Главное, что всем было весело.

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