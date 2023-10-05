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У Дніпрі вандали “накинулися” на стіл для пін-понгу: місцеві обурені

Сьогодні 14:45
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Нещодавно до скверу Усачова повернувся столик для пін-понгу.

Новости Днепра про У Дніпрі вандали

Місцеві дуже зраділи можливості безкоштовно пограти та з користю провести час, але вандали добралися і сюди.

Невідомі просто відідрали від стола шматок. Як, а головне – навіщо – невідомо.

Про це йдеться у Facebook-спільноті “Райончик”.

Новости Днепра про У Дніпрі вандали

Місцеві мешканці в коментарях обурені такими діями вандалів. Вони пишуть, що за подібне потрібно штрафувати.

Новости Днепра про У Дніпрі вандали

Новости Днепра про У Дніпрі вандали

Новости Днепра про У Дніпрі вандали

Сьогодні комунальники вже полагодили стіл.

Новости Днепра про У Дніпрі вандали

Та чи надовго…

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі покрали гарбузи та солому з осінньої інсталяції: з’явилося відео з “дорослими іграми”.

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