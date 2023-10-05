У Дніпрі вандали “накинулися” на стіл для пін-понгу: місцеві обурені

Місцеві дуже зраділи можливості безкоштовно пограти та з користю провести час, але вандали добралися і сюди.
Невідомі просто відідрали від стола шматок. Як, а головне – навіщо – невідомо.
Про це йдеться у Facebook-спільноті “Райончик”.
Місцеві мешканці в коментарях обурені такими діями вандалів. Вони пишуть, що за подібне потрібно штрафувати.
Сьогодні комунальники вже полагодили стіл.
Та чи надовго…
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі покрали гарбузи та солому з осінньої інсталяції: з’явилося відео з “дорослими іграми”.
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