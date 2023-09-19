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Де у Дніпрі можна безкоштовно пограти у пін-понг

Сьогодні 18:40
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До скверу Усачова повернувся столик для пін-понгу.

Новости Днепра про Де у Дніпрі можна безкоштовно пограти у пін-понг

Про це йдеться у місцевій спільноті на Facebook “Райончик”. 

До реконструкції скверу Усачова тут вже стояло два залізних столики для пінг-понгу, але потім їх прибрали, пообіцявши встановити нові. Зелену зону привели до ладу, але столи так і не з’явилися. Через початок повномасштабної війни другий етап реконструкції відклали. 
 
Нещодавно столи таки з’явилися у сквері. Біля них вже збираються натовпи малих та дорослих поціновувачів пінг-понгу. У планах місцевих провести мінітурнір, як це було до початку активної фази війни. 
 
Нагадаємо, раніше ми писали про закинуте кладовище домашніх тварин на шостій Перемозі у Дніпрі. 
 

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Новости Днепра про Де у Дніпрі можна безкоштовно пограти у пін-понгУкраїнська

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