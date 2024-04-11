В Днепре в сквере появился символ украинской государственности: где именно и фото

В Днепре в сквере Ивана Старова, что на Соборной площади, появился символ украинской государственности. Там работники сквера собственными силами изготовили и установили двухметровый металлический тризуб.
Об этом сообщили в департаменте парков и рекреации городского совета.
Двухметровый тризуб теперь украшает центральную клумбу зеленой зоны.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в озере в новом сквере на Победе поселились несколько краснокнижных черепах (ФОТО).
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