В Днепре в сквере появился символ украинской государственности: где именно и фото

Теперь центральную клумбу сквера украшает двухметровый металлический тризуб!

В Днепре в сквере Ивана Старова, что на Соборной площади, появился символ украинской государственности. Там работники сквера собственными силами изготовили и установили двухметровый металлический тризуб.

Об этом сообщили в департаменте парков и рекреации городского совета.

Двухметровый тризуб теперь украшает центральную клумбу зеленой зоны.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в озере в новом сквере на Победе поселились несколько краснокнижных черепах (ФОТО).

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