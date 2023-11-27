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  • В Днепре в общежитии между мужчинами произошла драка: 65-летний потерпевший умер в «скорой»

В Днепре в общежитии между мужчинами произошла драка: 65-летний потерпевший умер в «скорой»

Сегодня 14:45
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Злоумышленнику сообщили о подозрении.

Новости Днепра про В Днепре в общежитии между мужчинами произошла драка: 65-летний потерпевший умер в

В субботу, 25 ноября, в одном из общежитий города между двумя мужчинами произошла драка, в результате которой один из них умер.

Как выяснили полицейские, между хозяином комнаты и его соседом возникла ссора, во время которой 51-летний подозреваемый нанес своему 65-летнему знакомому многочисленные удары по телу. Пострадавший получил тяжелые травмы и умер в карете «скорой».

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Правоохранители задержали подозреваемого. 27 ноября ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение). Фигуранту грозит лишение свободы сроком от 7 до 10 лет.

Новости Днепра про В Днепре в общежитии между мужчинами произошла драка: 65-летний потерпевший умер в

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