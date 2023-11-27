В Днепре в общежитии между мужчинами произошла драка: 65-летний потерпевший умер в «скорой»

В субботу, 25 ноября, в одном из общежитий города между двумя мужчинами произошла драка, в результате которой один из них умер.
Как выяснили полицейские, между хозяином комнаты и его соседом возникла ссора, во время которой 51-летний подозреваемый нанес своему 65-летнему знакомому многочисленные удары по телу. Пострадавший получил тяжелые травмы и умер в карете «скорой».
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Правоохранители задержали подозреваемого. 27 ноября ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение). Фигуранту грозит лишение свободы сроком от 7 до 10 лет.
Читайте также:
Автор:
Ради развлечения подростки решили пострелять патронами из многоэтажки.
В Днепре бродячая коза парализовала работу шиномонтажа.
Уровень опасности – второй, оранжевый!
В Днепре полиция задержала подозреваемого в сбыте наркотиков.
Несмотря на то, что на календаре пока еще конец осени в Днепре уже вовсю чувствуется зима. На дорогах снег, а за окном минусовая температура. Но это не повод сидеть дома. В городе и в зимнее время можно найти большое количество…
565 предметов из крымских музеев вернули в Украину.
Ради развлечения подростки решили пострелять патронами из многоэтажки.
Монастырский остров в Днепре – одно из самых популярных мест отдыха и прогулок у горожан. Он окружен множеством легенд и тайн. Так, согласно местным легендам, на острове в разное время бывали апостол Андрей Первозванный, княгиня Ольга и князь Владимир, а…
На проспекте Гагарина сильным ветром сдуло 10-метровую елку.
В Киеве в этом году установят главную елку страны. По традиции, ее разместят на Софийской площади.
Украину накрыл снежный "армагеддон". Есть проблемы не только с автомобильным, но и железнодорожным транспортом.
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении виновным в смерти экс-министра МВД Дениса Монастырского и еще 9 человек.
В Днепре бродячая коза парализовала работу шиномонтажа.
Со вчера по всей Украине бушует непогода.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!