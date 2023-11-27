У Дніпрі у гуртожитку між чоловіками сталася бійка: 65-річний потерпілий помер у “швидкій”

У суботу, 25 листопада, в одному з гуртожитків міста між двома чоловіками сталася бійка, в результаті якої один із них помер.
Як з’ясували поліцейські, між господарем кімнати та його сусідом виникла сварка, під час якої 51-річний підозрюваний завдав своєму 65-річному знайомому численні удари по тілу. Потерпілий отримав тяжкі травми та помер у кареті “швидкої”.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Правоохоронці затримали підозрюваного. 27 листопада йому повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.
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