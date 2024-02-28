В Днепре — уже весна: на косе на Победе на деревьях распускаются почки (ФОТО)

Но в Днепр она уже пришла. Последние дни ярко светит солнышко, температура воздуха днем достигает +10 градусов. Кроме того, во дворах города уже активно расцветают подснежники и другие весенние первоцветы.
Просыпаются от зимнего сна и деревья. Так, на косе на Победе на многих деревьях уже появились почки.
Об этом сообщает dnepr.info.
Надеемся, что ночные морозы не навредят им.
Отметим, в ночь с 28 на 29 февраля в Днепре синоптики прогнозируют мороз -2°…-4°С, днем 29 февраля будет +7°…+9°С, без осадков.
Напомним, ранее мы писали, что в лесу в окрестностях Днепра заметили редкого рогатого зверя (ФОТО).
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Александра Лучка
Автор:
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