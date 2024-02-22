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У Дніпрі поміж багатоповерхівок розквітло поле підсніжників (ФОТО)

Сьогодні 13:26
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Весні - дорогу.

Новости Днепра про У Дніпрі поміж багатоповерхівок розквітло поле підсніжників (ФОТО)

Попри те, що до початку календарної весни ще майже 10 днів, у дворах Дніпра вже активно розквітають підсніжники та інші весняні первоцвіти.

Поміж багатоповерхівок розквітло ціле поле перших весняних підсніжників. 

Світлиною поділилася дніпрянка Світлана. 

Весні – дорогу, – підписала фото авторка допису.

Новости Днепра про У Дніпрі поміж багатоповерхівок розквітло поле підсніжників (ФОТО)

Варто нагадати, що за збирання первоцвітів у дикій природі та їх продаж передбачене покарання. Продавці отримають кількатисячний штраф, а збирачів можуть штрафувати на 30 та більше гривень за кожен зірваний підсніжник. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що до Дніпра злітаються шпаки, які “підганяють” весну. А у парках Дніпра через аномальне тепло виросли тюльпани. 

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Новости Днепра про У Дніпрі поміж багатоповерхівок розквітло поле підсніжників (ФОТО)Українська

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