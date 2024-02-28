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  • У Дніпрі – вже весна: на косі на Перемозі на деревах розпускаються бруньки (ФОТО)

У Дніпрі – вже весна: на косі на Перемозі на деревах розпускаються бруньки (ФОТО)

Сьогодні 17:08
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Ось-ось і настане календарна весна.

Новости Днепра про У Дніпрі – вже весна: на косі на Перемозі на деревах розпускаються бруньки (ФОТО)

Та у Дніпро вона вже прийшла. Останні дні яскраво сяє сонечко, температура повітря вдень сягає +10 градусів. Крім того, у дворах міста вже активно розквітають підсніжники та інші весняні первоцвіти.

Прокидаються від зимового сну і дерева. Так, на косі на Перемозі на багатьох деревах вже з’явилися бруньки.

Про це повідомляє dnepr.info.

Новости Днепра про У Дніпрі – вже весна: на косі на Перемозі на деревах розпускаються бруньки (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі – вже весна: на косі на Перемозі на деревах розпускаються бруньки (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі – вже весна: на косі на Перемозі на деревах розпускаються бруньки (ФОТО)

Сподіваємося, що нічні морози не зашкодять їм.

Зазначимо, у ніч з 28 на 29 лютого у Дніпрі синоптики прогнозують мороз -2°…-4°С, вдень 29 лютого буде +7°…+9°С, без опадів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у лісі на околицях Дніпра помітили рідкісного рогатого звіра (ФОТО).

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Новости Днепра про У Дніпрі – вже весна: на косі на Перемозі на деревах розпускаються бруньки (ФОТО)Українська

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