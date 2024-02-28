На Дніпропетровщині скасували комендантську годину, але не для всіх: хто може бути на вулиці 24/7

Це стосується аграріїв та фермерів.
Як і торік, аграрії Дніпропетровщині зможуть працювати цілодобово під час посівної Відповідне доручення підписав голова ОВА Сергій Лисак. Тепер фермери працюватимуть без перерв на комендантську годину.
Посівна розпочнеться на півдні Нікопольщині та Криворіжжя. Сіятимуть пшеницю та ячмінь.
Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканців Дніпра поки не штрафуватимуть за порушення комендантської години.
Також поліція не буде штрафує громадян за порушення у випадках:
Зауважимо, у Дніпрі комендантська година діє з 24:00 до 5:00.
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