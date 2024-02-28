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На Дніпропетровщині скасували комендантську годину, але не для всіх: хто може бути на вулиці 24/7

Сьогодні 15:45
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На території Дніпропетровської області декому дозволили перебувати на вулиці 24/7.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині скасували комендантську годину, але не для всіх: хто може бути на вулиці 24/7

Це стосується аграріїв та фермерів.

Як і торік, аграрії Дніпропетровщині зможуть працювати цілодобово під час посівної Відповідне доручення підписав голова ОВА Сергій Лисак. Тепер фермери працюватимуть без перерв на комендантську годину.

Посівна розпочнеться на півдні Нікопольщині та Криворіжжя. Сіятимуть пшеницю та ячмінь.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканців Дніпра поки не штрафуватимуть за порушення комендантської години.

Також поліція не буде штрафує громадян за порушення у випадках:

  • якщо особа прямує до/з укриттів під час повітряної тривоги;
  • супроводжує поранених, важкохворих;
  • здійснює заходи з евакуації населення або рятування майна;
  • надає медичну (домедичну) допомогу;
  • перебуває в стані крайньої необхідності

Зауважимо, у Дніпрі комендантська година діє з 24:00 до 5:00.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині скасували комендантську годину, але не для всіх: хто може бути на вулиці 24/7Українська

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