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У лісі на околицях Дніпра помітили рідкісного рогатого звіра (ФОТО)

Сьогодні 16:38
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Поблизу Дніпра знову помітили граціозного звіра.

Новости Днепра про У лісі на околицях Дніпра помітили рідкісного рогатого звіра (ФОТО)

В одному з лісів Дніпровського району помітили самця сарни європейської. Про це повідомила Юлія Мазур, яка опублікувала фото рідкісної тварини у Facebook-спільноті “Тваринний світ України”.
 
Перша здобич з фотопастки. Дніпровський район Обухівський ліс. 25.02.2024. Підкажіть, хто це на першому фото, – написала Юлія.
 

Виявилося, що до фотопастки на околицях Дніпра потрапив самець сарни європейської. У народі цього звіря називають козулею. 

Це не вперше, коли у Дніпровському районі фіксують появу сарни європейської. Раніше козуля втрапила у фотопастку на території заповідника Дніпровсько-Орільський. 

Зважаючи на те, що з початком повномасштабної війни полювання у лісах заборонені, популяція звірів значно зросла. Ймовірно, саме тому сарну вдалося зустріти за межами заповідника. 

Побачити сарну на власні очі важко, позаяк ці тварини уникають людей за кілометри, ігноруючи будь-які протоптані стежки на території лісу. Втім, співробітникам заповідника минулого року вдалося здалеку зазняти на камеру козулю, про що ми писали раніше. 

Сарна європейська – що відомо?

Сарна європейська або європейська козуля – “родич” сімейства оленевих. Це невелика витончена тварина, схожа на оленя, з коротким тулубом. Вони досить мініатюрні – самці важать 22-32 кг, довжина тіла – 108-126 см. Самки ще менші. 

Більші за розміром представники цього виду водяться на півночі та сході ареалу — на схід від Дніпра та в горах Північного Кавказу.

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