У Нікополі росіяни вбили 61-річну жінку

Наслідки атаки уточнюють.

Сьогодні, 28 лютого, пообіді росіяни вдарили з артилерії по Нікополю.

На жаль, внаслідок обстрілу загинула 61-річна жінка.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Наслідки атаки уточнюють.

Загинула людина. 61-річна жінка. Її убили росіяни, вгативши з арти по Нікополю. Трагедія сталася пообіді. Наслідки атаки уточнюємо. Знову кров мирних – на руках окупантів. Терористам не відмитися від скоєного, – написав Лисак.