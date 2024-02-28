У Нікополі росіяни вбили 61-річну жінку

Сьогодні, 28 лютого, пообіді росіяни вдарили з артилерії по Нікополю.
На жаль, внаслідок обстрілу загинула 61-річна жінка.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
Наслідки атаки уточнюють.
Загинула людина. 61-річна жінка. Її убили росіяни, вгативши з арти по Нікополю. Трагедія сталася пообіді. Наслідки атаки уточнюємо. Знову кров мирних – на руках окупантів. Терористам не відмитися від скоєного, – написав Лисак.
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