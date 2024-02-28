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У Нікополі росіяни вбили 61-річну жінку

Сьогодні 15:49
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Наслідки атаки уточнюють.

Новости Днепра про У Нікополі росіяни вбили 61-річну жінку

Сьогодні, 28 лютого, пообіді росіяни вдарили з артилерії по Нікополю.

На жаль, внаслідок обстрілу загинула 61-річна жінка.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Наслідки атаки уточнюють.

Загинула людина. 61-річна жінка. Її убили росіяни, вгативши з арти по Нікополю. Трагедія сталася пообіді. Наслідки атаки уточнюємо. Знову кров мирних – на руках окупантів. Терористам не відмитися від скоєного, – написав Лисак.

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