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В лесу в окрестностях Днепра заметили редкого рогатого зверя (ФОТО)

Сегодня 16:38
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Вблизи Днепра снова заметили грациозного зверя.

Новости Днепра про В лесу в окрестностях Днепра заметили редкого рогатого зверя (ФОТО)

 

В одном из лесов Днепровского района заметили самца европейской сарны. Об этом сообщила Юлия Мазур, опубликовавшая фото редкого животного в Facebook-сообществе «Животный мир Украины».

Первая добыча из фотоловушки. Днепровский район Обуховский лес. 25.02.2024. Подскажите, кто это на первом фото, – написала Юлия.

Оказалось, что в фотоловушку в окрестностях Днепра попал самец европейской сарны. В народе этого зверя называют косулей.

Это не первый раз, когда в Днепровском районе фиксируют появление европейской сарны. Ранее косуля попала в фотоловушку на территории заповедника Днепровско-Орильский.

Учитывая, что с началом полномасштабной войны охоты в лесах запрещены, популяция зверей значительно возросла. Вероятно, именно поэтому сарну удалось встретить за пределами заповедника.

Увидеть сарну собственными глазами трудно, поскольку эти животные избегают людей в километрах, игнорируя любые протоптанные тропы на территории леса. Впрочем, сотрудникам заповедника в прошлом году удалось издали снять на камеру косулю, о чем мы писали ранее.

Сарна европейская – что известно?

Сарна европейская или европейская косуля – «родственник» семейства оленевых. Это небольшое изящное животное, похожее на оленя, с коротким туловищем. Они довольно миниатюрны – самцы весят 22-32 кг, длина тела – 108-126 см. Самки еще меньше.

Более крупные представители этого вида водятся на севере и востоке ареала — к востоку от Днепра и в горах Северного Кавказа.

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