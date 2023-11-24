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  • В Днепре цены на клубнику, малину и голубику бьют рекорды: от тысячи гривен за кг

В Днепре цены на клубнику, малину и голубику бьют рекорды: от тысячи гривен за кг

Сегодня 10:00
просмотров

Это шок...

Новости Днепра про В Днепре цены на клубнику, малину и голубику бьют рекорды: от тысячи гривен за кг

Малину, клубнику и голубику сейчас не часто встретишь на полках супермаркетов, но если эти ягоды и удастся найти, цена может шокировать.

Так, в Днепре в «Сильпо» 250 граммов голубики стоят 249 грн (то есть 996 грн за кг). Клубника дороже – 250 граммов стоят 289 грн (то есть 1156 грн за кг). Но рекордсменом является малина, за 125 граммов которой просят 259 грн (это где-то две тысячи гривен за кг).

Новости Днепра про В Днепре цены на клубнику, малину и голубику бьют рекорды: от тысячи гривен за кг

Также покупателям предлагают купить вот такой ягодный микс – 499 грн за 375 граммов.

Новости Днепра про В Днепре цены на клубнику, малину и голубику бьют рекорды: от тысячи гривен за кг

Новости Днепра про В Днепре цены на клубнику, малину и голубику бьют рекорды: от тысячи гривен за кг

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре продают хурму по 15 грн за кг, но есть нюанс.

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Новости Днепра про В Днепре цены на клубнику, малину и голубику бьют рекорды: от тысячи гривен за кгУкраїнська Новости Днепра про В Днепре цены на клубнику, малину и голубику бьют рекорды: от тысячи гривен за кгРусский

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