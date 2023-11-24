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  • У Дніпрі ціни на полуницю, малину та лохину б’ють рекорди: від тисячі гривень за кг

У Дніпрі ціни на полуницю, малину та лохину б’ють рекорди: від тисячі гривень за кг

Сьогодні 10:00
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Це шок...

Новости Днепра про У Дніпрі ціни на полуницю, малину та лохину б'ють рекорди: від тисячі гривень за кг

Малину, полуницю та лохину зараз не часто зустрінеш на полицях супермаркетів, але якщо ці ягоди і вдасться знайти, то ціна може шокувати.

Так, у Дніпрі в “Сільпо” 250 грамів лохини коштують 249 грн (тобто 996 грн за кг). Полуниця дорожче – 250 грамів коштують 289 грн (тобто 1156 грн за кг). Але рекордсменом є малина, за 125 грамів якої просять 259 грн (це десь дві тисячі гривень за кг).

Новости Днепра про У Дніпрі ціни на полуницю, малину та лохину б'ють рекорди: від тисячі гривень за кг

Також покупцям пропонують купити ось такий ягідний мікс – 499 грн за 375 грамів. 

Новости Днепра про У Дніпрі ціни на полуницю, малину та лохину б'ють рекорди: від тисячі гривень за кг

Новости Днепра про У Дніпрі ціни на полуницю, малину та лохину б'ють рекорди: від тисячі гривень за кг

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі продають хурму по 15 грн за кг, але є нюанс.

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Новости Днепра про У Дніпрі ціни на полуницю, малину та лохину б'ють рекорди: від тисячі гривень за кгУкраїнська

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