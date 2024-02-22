В Днепре среди многоэтажек расцвело поле подснежников (ФОТО)

Весне – дорогу.

Несмотря на то, что до начала календарной весны еще около 10 дней, во дворах Днепра уже активно расцветают подснежники и другие весенние первоцветы.

В частности, среди многоэтажек расцвело целое поле первых весенних подснежников.

Фотографией поделилась днепрянка Светлана.

Весне — дорогу, — подписала фото автор сообщения.

Следует напомнить, что за сбор первоцветов в дикой природе и их продажу предусмотрено наказание. Продавцы получат несколько тысячный штраф, а сборщиков могут штрафовать на 30 и больше гривен за каждый сорванный подснежник.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепр слетаются скворцы, которые «подгоняют» весну. А в парках Днепра из-за аномального тепла выросли тюльпаны.

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