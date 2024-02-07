Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У парках Дніпра через аномальне тепло у лютому виросли тюльпани (ФОТО)

У парках Дніпра через аномальне тепло у лютому виросли тюльпани (ФОТО)

Сьогодні 17:56
просмотров

Ще не цвітуть, але вже виросли.

Новости Днепра про У парках Дніпра через аномальне тепло у лютому виросли тюльпани (ФОТО)

Тюльпани, висаджені у дніпровських парках, відреагували на зміну погоди у Дніпрі. Вже кілька днів у місті зберігається плюсова температура та періодично сяє сонце. На вулиці вже “пахне” весною, тому квіти та рослини почали активно рости.

Так, у парках Дніпра потроху оживають клумби. 

У Дніпрі через аномально теплу погоду на початку лютого вже почали зʼявлятися перші квіти, – написали на Facebook-сторінці департаменту парків та рекреацій. 

Із землі вже повилазили маленькі паростки тюльпанів, які за сприятливої погоди вже у березні розквітнуть.

Новости Днепра про У парках Дніпра через аномальне тепло у лютому виросли тюльпани (ФОТО)

Новости Днепра про У парках Дніпра через аномальне тепло у лютому виросли тюльпани (ФОТО)

Тюльпани – одні з найпопулярніших весняних декоративних квітів. Вони досить невибагливі у догляді, але мають свої правила вирощування. Садять цибулини тюльпанів восени, ближче до морозів.

Це можна зробити і навесні, але тоді квіти відстануть у рості та не будуть такими ж декоративними як посаджені восени. Для вкорінення тюльпанам потрібно 3-4 тижні, тому оптимальним часом для посадки вважається період із середини вересня до кінця жовтня. За теплої погоди можна “дотягнути” до листопада чи навіть грудня.

Зростання та розвиток тюльпанів триває 80-120 днів: з початку квітня і до кінця червня, коли засихає наземна частина. Процес вегетації розпочинається, як тільки зійде сніг.
 

Новости Днепра про У парках Дніпра через аномальне тепло у лютому виросли тюльпани (ФОТО)

Нагадаємо, у Дніпрі вже розквітнули підсніжники з непростою долею.

Читайте також:

Новости Днепра про У парках Дніпра через аномальне тепло у лютому виросли тюльпани (ФОТО)Українська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі в ТРЦ “Караван” на жінку вилили пиво: що відомо та що кажуть у поліції
Новини Дніпра
Сьогодні 18:02
У Дніпрі в ТРЦ “Караван” на жінку вилили пиво: що відомо та що кажуть у поліції

Днями у Дніпрі в ТРЦ "Караван" на фудкорті стався дивний…

Скільки коштує докупити рік стажу та скільки заплатять за понаднормовий стаж в Україні: суми
Новини Дніпра
Сьогодні 17:19
Скільки коштує докупити рік стажу та скільки заплатять за понаднормовий стаж в Україні: суми

З початку 2024 року в Україні змінилася мінімальна заробітна платня.…

До Дніпра прибуде ще понад 20 трамвайних вагонів з Лейпцигу за символічною ціною
Новини Дніпра
Сьогодні 16:54
До Дніпра прибуде ще понад 20 трамвайних вагонів з Лейпцигу за символічною ціною

До Дніпра прибудуть старі-нові вагони з Лейпцигу.

Як виглядав зниклий готель у центрі Дніпра і що тепер на його місці (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 15:01
Як виглядав зниклий готель у центрі Дніпра і що тепер на його місці (ФОТО)

Більше століття тому в Дніпрі було дуже багато готелів –…

Наверх