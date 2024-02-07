У парках Дніпра через аномальне тепло у лютому виросли тюльпани (ФОТО)

Тюльпани, висаджені у дніпровських парках, відреагували на зміну погоди у Дніпрі. Вже кілька днів у місті зберігається плюсова температура та періодично сяє сонце. На вулиці вже “пахне” весною, тому квіти та рослини почали активно рости.
Так, у парках Дніпра потроху оживають клумби.
У Дніпрі через аномально теплу погоду на початку лютого вже почали зʼявлятися перші квіти, – написали на Facebook-сторінці департаменту парків та рекреацій.
Із землі вже повилазили маленькі паростки тюльпанів, які за сприятливої погоди вже у березні розквітнуть.
Тюльпани – одні з найпопулярніших весняних декоративних квітів. Вони досить невибагливі у догляді, але мають свої правила вирощування. Садять цибулини тюльпанів восени, ближче до морозів.
Це можна зробити і навесні, але тоді квіти відстануть у рості та не будуть такими ж декоративними як посаджені восени. Для вкорінення тюльпанам потрібно 3-4 тижні, тому оптимальним часом для посадки вважається період із середини вересня до кінця жовтня. За теплої погоди можна “дотягнути” до листопада чи навіть грудня.
Нагадаємо, у Дніпрі вже розквітнули підсніжники з непростою долею.
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