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В парках Днепра из-за аномального тепла в феврале выросли тюльпаны (ФОТО)

Сегодня 17:56
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Пока не цветут, но уже выросли.

Новости Днепра про В парках Днепра из-за аномального тепла в феврале выросли тюльпаны (ФОТО)

Тюльпаны, высаженные в днепровских парках, отреагировали на смену погоды в Днепре. Уже несколько дней в городе сохраняется плюсовая температура и периодически сияет солнце. На улице уже «пахнет» весной, поэтому цветы и растения начали активно расти.

Так, в парках Днепра понемногу оживают клумбы.

В Днепре из-за аномально теплой погоды в начале февраля уже начали появляться первые цветы, — написали на Facebook-странице департамента парков и рекреаций.

Из земли уже вылезли маленькие побеги тюльпанов, которые при благоприятной погоде расцветут уже в марте. 

Новости Днепра про В парках Днепра из-за аномального тепла в феврале выросли тюльпаны (ФОТО)

Новости Днепра про В парках Днепра из-за аномального тепла в феврале выросли тюльпаны (ФОТО)

Тюльпаны – одни из самых популярных весенних декоративных цветов. Они достаточно неприхотливы в уходе, но имеют свои правила выращивания. Сажают луковицы тюльпанов осенью, ближе к морозам.

Это можно сделать и весной, но тогда цветы отстанут в росте и не будут такими же декоративными, как посаженные осенью. Для укоренения тюльпанам требуется 3-4 недели, поэтому оптимальным временем для посадки считается период с середины сентября по конец октября. В теплую погоду можно «дотянуть» до ноября или даже декабря.

Рост и развитие тюльпанов длится 80-120 дней: с начала апреля и до конца июня, когда засыхает наземная часть. Процесс вегетации начинается, как только сойдет снег.

Новости Днепра про В парках Днепра из-за аномального тепла в феврале выросли тюльпаны (ФОТО)

Напомним, в Днепре уже расцвели подснежники с непростой судьбой.

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