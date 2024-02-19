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  • Підганяють весну: поблизу Дніпра помітили перших перелітних шпаків (ФОТО)

Підганяють весну: поблизу Дніпра помітили перших перелітних шпаків (ФОТО)

Сьогодні 20:10
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До України та зокрема Дніпра злетілися перші шпаки.

Новости Днепра про Підганяють весну: поблизу Дніпра помітили перших перелітних шпаків (ФОТО)

Шпаки, яких називають передвісниками весни, уже злітаються до України. Ці птахи “ближні мігранти”, позаяк на зиму летять до Південної Європи та Середземномор’я, тому чи не найпершими повертаються на наші землі після закінчення зими. 

Безперервний спів шпаків у народі вважають першим природним маркером того, що справжня весна уже не за горами. Досвідчений спостерігач за птахами Юрій Батаєв зафільмував пернатих, які повернулися до сусіднього Запоріжжя.

Фото Юрій виклав у спільноті “Птахи України”.

Як зазначають орнітологи, іноді шпаки можуть зимувати в Україні невеличкими зграйками, якщо зима не холодна. Можливо саме тому перших птахів помітили вже у лютому, хоча зазвичай вони не повертаються у наші краї раніше березня. 

Селяться шпаки зазвичай поблизу міст та сіл, де є чим поживитися. Харчами для птахів є залишки ягід та фруктів. 

Новости Днепра про Підганяють весну: поблизу Дніпра помітили перших перелітних шпаків (ФОТО)

Шпаки досить красиві птахи. Дорослі особини мають блискуче металево-фіолетово-зелене забарвлення з білими кінчиками покривних пер. Такими пернаті прилітають навесні, а ось до кінця літа, через постійне шмигання з гнізда у дуплі, біле пір’я стирається, тому шпаки стають однотонно темними.

Ці пернаті досить співучі. Шпаки люблять імітувати різні звуки: “вмикають” скри­пи, посвисти, які чують довкола себе. Саме їх ми чуємо літними вечорами, коли сотні птахів обліплюють дерева поміж багатоповерхівок. 

Попри те, що шпаки досить набридливі, а влітку ще й обдирають фруктові дерева в садах, вони є санітарами лісу. Навесні збирають багато ко­мах-шкідників, рятують сади від гусені. Водночас пернаті не забувають повернутися за “зарплатнею”, коли ягоди достигнуть. Тоді птахи об’їдають плодові  дерева, особливо якщо літають зграями.

Новости Днепра про Підганяють весну: поблизу Дніпра помітили перших перелітних шпаків (ФОТО)

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Новости Днепра про Підганяють весну: поблизу Дніпра помітили перших перелітних шпаків (ФОТО)Українська

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