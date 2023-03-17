В Днепре спасают щенка спаниеля, которого владелец выбросил с 4 этажа

Об этом рассказали волонтеры приюта «Пегас».
На днях к волонтерам приюта попал щенок породы спаниель, которого владелец выбросил из окна 4 этажа. Собака до сих пор в шоковом состоянии, у нее сломана нога, а в желудке застрял неизвестный предмет. Ветеринары стабилизировали состояние животного и готовят к операции на лапке.
Кроме этого, собаке может потребоваться еще одна операция, чтобы извлечь неизвестный предмет из желудка.
Соседи владельца рассказали, что мужчина вел себя неадекватно и не понимал, что делает. По его словам, он забрал щенка из приюта, но не ухаживал за ним должным образом.
Узнать как помочь раненому животному можно ТУТ.
Напомним, ранее в Днепре жестоко избили беспризорную собаку, потому что та скрывалась в подъезде от взрывов. Вместо того чтобы успокоить напуганное животное, один из жителей общежития поиздеваться над ним. Также мы писали о замурованных котах в гимназии в Каменском.
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