В Днепре спасают щенка спаниеля, которого владелец выбросил с 4 этажа

В Днепре с 4 этажа выбросили щенка спаниеля.

Об этом рассказали волонтеры приюта «Пегас».

На днях к волонтерам приюта попал щенок породы спаниель, которого владелец выбросил из окна 4 этажа. Собака до сих пор в шоковом состоянии, у нее сломана нога, а в желудке застрял неизвестный предмет. Ветеринары стабилизировали состояние животного и готовят к операции на лапке.

Кроме этого, собаке может потребоваться еще одна операция, чтобы извлечь неизвестный предмет из желудка.

Соседи владельца рассказали, что мужчина вел себя неадекватно и не понимал, что делает. По его словам, он забрал щенка из приюта, но не ухаживал за ним должным образом.

Узнать как помочь раненому животному можно ТУТ.

Напомним, ранее в Днепре жестоко избили беспризорную собаку, потому что та скрывалась в подъезде от взрывов. Вместо того чтобы успокоить напуганное животное, один из жителей общежития поиздеваться над ним. Также мы писали о замурованных котах в гимназии в Каменском.

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