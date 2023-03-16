Замуровані коти в гімназії Кам’янського: що каже місцева влада

У Кам'янському в підвалі гімназії замурували котів.

Учора ми писали, про те що у Кам’янському розгорівся скандал навколо однієї із шкіл. Так, за словами зоозахисниці Марії Касенюк, до неї звернулися місцеві мешканці, які розповіли, що в підвалі гімназії №39 живцем замурували котів. Чотирилапим, які потрапили до приміщення закрили всі виходи та залишили бідолашних без їжі та води. Через що коти масово помирали в страшних муках.

14 березня зоозахисники навідалися в гімназію, щоб перевірити цю інформацію. І справді, під стінами, в яких були намертво забиті вентиляційні вікна, лежали муміфіковані трупи дорослих котів і навіть кошенят.

Що кажуть в школі?

У гімназії відповіли, що проблема з безпритульними котами, які жили у підвалі дійсно була, але зазначили “що їм там не місце”. Адміністрація стверджує, що працівники щоденно відчиняли підвальне приміщення для провітрювання, тому якщо безпритульні коти і були на території школи, то вони могли вільно пересуватися.

З початком війни в підвальних приміщеннях були обладнані укриття для захисту учасників освітнього процесу, а також дітей найближчого дитячого садочку. Якщо лунає повітряна тривога, діти разом із вчителями швидко проходять в укриття, де й продовжують навчання. За санітарними вимогами, до цих приміщень не повинні потрапляти безпритульні тварини, які є рознощиками різних інфекційних захворювань, а також можуть викликати алергічні реакції у дітей, – написали в повідомленні на фейбук.

Втім, пояснення щодо котів, трупи яких валялися в одному із підвальних приміщень так і не було.

Що каже місцева влада?

За словами міського голови Кам’янського Андрія Білоусова, до нього звернулися мешканці міста, які попросили захистити безпритульних котів, що жили в ліцеї №30 та 39. Він зазначив, що разом з поліцією, КУ «Притулок для тварин» та представниками ГО «Вірний друг» створили комісію та намагалися розібратися в ситуації.

Під час обстеження підвалу, безпритульних котів не знайшли, але виявили знайдені рештки муміфікованих тварин. Він зазначив, що це могло статися після дератизації, яку проводять щоквартально.

Спільним рішенням комісія рекомендувала адміністрації Ліцею №39 відпрацювати облаштування вентиляційних отворів за рахунок заварювання дрібною металевою решіткою, також, звернутися до жителів мікрорайону з проханням не підгодовувати котів в підвальному приміщенні, а в разі виявлення тварин звертатися з повідомленням до адміністрації ліцею про їх наявність, – написав Білоусов.

Про цей випадок повідомили і місцеву поліцію, яка розбирається в даній ситуації. Втім, поки що ніяких висновків від правоохоронців немає.

За словами мера, у подальшому зоозахисники зможуть перевіряти підвальні приміщення шкіл та відловлювати котів, якими потім опікуватиметься комунальна установа. А мешканців міста просять не годувати тварин.

Далі фото-докази, які опублікувала захисниця. Обережно, контент 18+.

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