Знайшли лише останки: на Дніпропетровщині в підвалі гімназії замурували котів

У підвалі гімназії №39 у Кам'янському знайшли трупи котів. Безпритульних тварин замурували там спеціально, не залишивши їм жодних шансів на порятунок.

Про це на своїй сторінці повідомила зоозахисниця Марія Касенюк.

До громадської організації «Вірний друг» звернулися місцеві жителі, повідомивши, що у підвалі гімназії №39 живцем замурували котів. Тваринам не залишили ні їжі, ні води.

14 березня зоозахисники відвідали гімназію, щоб перевірити, чи справді у закладі катують тварин. Побачене їх шокувало – під стінами, в яких були намертво забиті вентиляційні вікна, лежали муміфіковані трупи дорослих котів і навіть кошенят, які померли у страшних муках.

Адміністрація гімназії №39 запевнила, що підвал щодня відкривають для провітрювання, а вирішення проблем бездомних тварин – не обов’язок працівників установи.

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