Знайшли лише останки: на Дніпропетровщині в підвалі гімназії замурували котів

Про це на своїй сторінці повідомила зоозахисниця Марія Касенюк.
До громадської організації «Вірний друг» звернулися місцеві жителі, повідомивши, що у підвалі гімназії №39 живцем замурували котів. Тваринам не залишили ні їжі, ні води.
14 березня зоозахисники відвідали гімназію, щоб перевірити, чи справді у закладі катують тварин. Побачене їх шокувало – під стінами, в яких були намертво забиті вентиляційні вікна, лежали муміфіковані трупи дорослих котів і навіть кошенят, які померли у страшних муках.
Адміністрація гімназії №39 запевнила, що підвал щодня відкривають для провітрювання, а вирішення проблем бездомних тварин – не обов’язок працівників установи.
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