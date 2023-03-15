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  • Знайшли лише останки: на Дніпропетровщині в підвалі гімназії замурували котів

Знайшли лише останки: на Дніпропетровщині в підвалі гімназії замурували котів

Сьогодні 20:30
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У підвалі гімназії №39 у Кам'янському знайшли трупи котів. Безпритульних тварин замурували там спеціально, не залишивши їм жодних шансів на порятунок.

Новости Днепра про Знайшли лише останки: на Дніпропетровщині в підвалі гімназії замурували котів

Про це на своїй сторінці повідомила зоозахисниця Марія Касенюк.

До громадської організації «Вірний друг» звернулися місцеві жителі, повідомивши, що у підвалі гімназії №39 живцем замурували котів. Тваринам не залишили ні їжі, ні води.

14 березня зоозахисники відвідали гімназію, щоб перевірити, чи справді у закладі катують тварин. Побачене їх шокувало – під стінами, в яких були намертво забиті вентиляційні вікна, лежали муміфіковані трупи дорослих котів і навіть кошенят, які померли у страшних муках.

Новости Днепра про Знайшли лише останки: на Дніпропетровщині в підвалі гімназії замурували котів

 

Адміністрація гімназії №39 запевнила, що підвал щодня відкривають для провітрювання, а вирішення проблем бездомних тварин – не обов’язок працівників установи.

 

Новости Днепра про Знайшли лише останки: на Дніпропетровщині в підвалі гімназії замурували котів

Новости Днепра про Знайшли лише останки: на Дніпропетровщині в підвалі гімназії замурували котів

Новости Днепра про Знайшли лише останки: на Дніпропетровщині в підвалі гімназії замурували котів

Новости Днепра про Знайшли лише останки: на Дніпропетровщині в підвалі гімназії замурували котів

Новости Днепра про Знайшли лише останки: на Дніпропетровщині в підвалі гімназії замурували котів

Новости Днепра про Знайшли лише останки: на Дніпропетровщині в підвалі гімназії замурували котів

Новости Днепра про Знайшли лише останки: на Дніпропетровщині в підвалі гімназії замурували котів

Новости Днепра про Знайшли лише останки: на Дніпропетровщині в підвалі гімназії замурували котів

Новости Днепра про Знайшли лише останки: на Дніпропетровщині в підвалі гімназії замурували котів

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Новости Днепра про Знайшли лише останки: на Дніпропетровщині в підвалі гімназії замурували котівУкраїнська Новости Днепра про Знайшли лише останки: на Дніпропетровщині в підвалі гімназії замурували котівРусский

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