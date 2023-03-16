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Замурованные коты в гимназии Каменского: что говорят местные власти

Сегодня 17:56
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В Каменском в подвале гимназии замуровали кошек.

Новости Днепра про Замурованные коты в гимназии Каменского: что говорят местные власти

Вчера мы писали, что в Каменском разгорелся скандал вокруг одной из школ. Так, по словам зоозащитницы Марии Касенюк, к ней обратились местные жители, которые рассказали, что в подвале гимназии №39 живьем замуровали кошек. Четвероногим, попавшим в помещение, закрыли все выходы и оставили бедняг без пищи и воды. Из-за этого кошки массово умирали в страшных муках.

14 марта зоозащитники посетили гимназию, чтобы проверить эту информацию. И действительно, у стен, в которых были намертво забиты вентиляционные окна, лежали мумифицированные трупы взрослых кошек и даже котят.

Что говорят в школе?

В гимназии ответили, что проблема с беспризорными котами, жившими в подвале действительно была, но отметили «что им там не место». Администрация утверждает, что работники ежедневно открывали подвальное помещение для проветривания, поэтому если бездомные коты и были на территории школы, то они могли свободно передвигаться.

С началом войны в подвальных помещениях были оборудованы укрытия для защиты участников образовательного процесса, а также детей ближайшего детского сада. Если раздается воздушная тревога, дети вместе с учителями быстро проходят в укрытие, где и продолжают обучение. По санитарным требованиям, в эти помещения не должны попадать беспризорные животные, которые являются разносчиками различных инфекционных заболеваний, а также могут вызвать аллергические реакции у детей, — написали в сообщении на фейбук.

Впрочем, объяснения относительно кошек, трупы которых валялись в одном из подвальных помещений, так и не было.

Что говорят местные власти?

По словам городского головы Каменского Андрея Белоусова, к нему обратились жители города, которые попросили защитить бездомных кошек, живших в лицее №30 и 39. Он отметил, что вместе с полицией, КУ «Приют для животных» и представителями ОО «Верный друг» создали комиссию и пытались разобраться в ситуации.

Во время обследования подвала, бездомных кошек не нашли, но обнаружили найденные остатки мумифицированных животных. Он отметил, что это могло произойти после дератизации, которые проводят ежеквартально.

Совместным решением комиссия рекомендовала администрации Лицею №39 отработать обустройство вентиляционных отверстий за счет заваривания мелкой металлической решеткой, также обратиться к жителям микрорайона с просьбой не подкармливать кошек в подвальном помещении, а в случае обнаружения животных обращаться с уведомлением о администрации лицея, — написал Белоусов.

Об этом случае сообщили и местной полиции, разбирающейся в данной ситуации. Впрочем, пока никаких выводов от правоохранителей нет.

По словам мэра, в дальнейшем зоозащитники смогут проверять подвальные помещения школ и отлавливать кошек, которыми потом будет заниматься коммунальное учреждение. А жителей города просят не кормить животных.

Далее фото-доказательства, опубликованные защитницей. Осторожно, контент 18+.

Новости Днепра про Замурованные коты в гимназии Каменского: что говорят местные власти

Новости Днепра про Замурованные коты в гимназии Каменского: что говорят местные власти

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Новости Днепра про Замурованные коты в гимназии Каменского: что говорят местные властиУкраїнська Новости Днепра про Замурованные коты в гимназии Каменского: что говорят местные властиРусский

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