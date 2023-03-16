Не допустити ядерної катастрофи: в “Енергоатомі” розповіли, як звільнятимуть ЗАЕС

Уже більше року Запорізька атомна електростанція знаходиться під російською окупацією. Через постійні обстріли станція часто втрачає живлення і працює на генераторах.

Президент “Енергоатому” Петро Котін в інтерв’ю ВВС розповів, як будуть звільняти Запорізьку АЕС, щоб не допустити ядерної катастрофи.

За його словами, ЗСУ ретельно планують цю операцію.

Військові планують цю операцію. Вони безумовно будуть робити так, щоб це було безпечно. Ніхто не збирається атакувати ЗАЕС. Я думаю, що це буде оточення станції. Причому на дуже великій відстані. Після чого росіяни її залишать. Через те, що фактично вся інша територія навколо буде контролюватися ЗСУ. Тільки такий сценарій я для себе можу уявити. Іншого не може бути. Тому що наші Збройні сили, звичайно, не будуть обстрілювати і створювати загрозу пошкодження ядерного матеріалу, радіаційного вибуху на ЗАЕС, – розповів Петро Котін.

На питання журналіста, чи консультуються Збройні сили України щодо безпечного звільнення територій ЗАЕС, Котін відповів: “Зараз не на часі відповідати на це питання”.

Нагадаємо, раніше ми писали, що через обстріли росіян ЗАЕС повністю знеструмлена, – Енергоатом.

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