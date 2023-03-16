Не допустить ядерной катастрофы: в «Энергоатоме» рассказали, как будут освобождать ЗАЭС

Уже больше года Запорожская атомная электростанция находится под российской оккупацией. Из-за постоянных обстрелов станция часто остается без питания и работает на генераторах.

Президент «Энергоатома» Петр Котин в интервью BBC рассказал, как будут освобождать Запорожскую АЭС, чтобы не допустить ядерной катастрофы.

По его словам, ВСУ тщательно планируют эту операцию.

Военные планируют эту операцию. Они, безусловно, будут делать так, чтобы это было безопасно. Никто не намерен атаковать ЗАЭС. Я думаю, что это будет оцепление станции. Причем на очень большом расстоянии. После чего россияне ее покинут. Из-за того, что фактически вся остальная территория вокруг будет контролироваться ВСУ. Только такой сценарий я могу себе представить. Другого быть не может. Потому что наши вооруженные силы, конечно, не будут обстреливать и создавать угрозу повреждения ядерного материала, радиационного взрыва на ЗАЭС, – рассказал Петр Котин.

На вопрос журналиста, консультируются ли Вооруженные силы Украины относительно безопасного освобождения территорий ЗАЭС, Котин ответил: «Сейчас не время отвечать на этот вопрос».

Напомним, ранее мы писали, что из-за обстрелов россиян ЗАЭС полностью обесточена, — Энергоатом.

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