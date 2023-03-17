Погибшей спикеру ГСЧС Евгении Дудке просят присвоить звание Героя Украины: появилась соответствующая петиция

10 марта на сайте президента Украины появилась петиция о присвоении звания Героя Украины спикеру ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Евгении Дудке, которая пострадала в результате ракетного удара по аэропорту Днепра почти год назад.
Подписать петицию можно по ссылке.
Напомним, 10 апреля 2022 года россияне атаковали днепровский аэропорт ракетами. Когда там работали спасатели, оккупанты нанесли повторный удар. Тогда пострадали шесть сотрудников ГСЧС. Самые тяжелые раненая получила пресс-офицер Евгения Дудка. Днепровские врачи достали девушку с того света, затем она лечилась в Германии более полугода. В феврале 2023 года она вернулась в Украину. К сожалению, 7 марта стало известно, что Евгения умерла.
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Напомним, ранее мы писали, что в Днепре попрощались со спикером ГСЧС Евгенией Дудкой.
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