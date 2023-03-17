У Дніпрі рятують цуценя спанієля, якого власник викинув з 4 поверху

У Дніпрі з 4 поверху викинули цуценя спанієля.

Про це розповіли волонтери притулку “Пегас”.

Днями до волонтерів притулку потрапило цуценя породи спанієль, якого власник викинув з вікна 4 поверху. Собака досі в шоковому стані, у неї зламана нога, а в шлунку застряг невідомий предмет. Наразі ветеринари стабілізували стан тварини та готують до операції на лапці.

Крім цього, собаці може знадобитися ще одна операція, щоб витягти невідомий предмет зі шлунку.

Сусіди власника розповіли, що чоловік поводив себе неадекватно та не розумів, що робить. За його словами, він забрав цуценя з притулку, але не доглядав за ним належним чином.

Дізнатися як допомогти пораненій тварині можна ТУТ.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі жорстоко побили безпритульну собаку, бо та ховалася в під’їзді від вибухів. Замість того, щоб заспокоїти налякану тварину, один із мешканців гуртожитку познущатися з неї. Також ми писали про замурованих котів в гімназії в Кам’янському.

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