«Осколки разорвали на части тело и душу»: в Днепре спасают бойца, который чудом выжил на «нуле»

Об истории бойца рассказал главврач одной из больниц Днепра.
Александр получил тяжелое ранение на «нуле». Медики говорят, что все могло бы закончиться трагически, но к счастью, его успели доставить в Днепр. Сначала мужчина даже не мог вспомнить свое имя.
Осколки на части разорвали не только тело, но и душу. Александр не мог припомнить свое имя. В голове стоял гул снаряда, который и сейчас прорезает уши, – рассказывает врач.
Руку Александра сильно изуродовало взрывом, а обломки пробили глаз, повредили череп и шею. Ему уже сделали несколько операций, зафиксировали руку и готовят к следующим хирургическим процедурам.
Александр рассказывает, что очень хочет вернуться домой на Виннитчину к родителям-пенсионерам, которые тоже ждут сына.
Желание выздороветь, влюбиться, завести семью, жить по-прежнему в Винницкой области, не испытывать боли, которую принесла война. А сейчас идет важная подготовка к очередной операции, переливается потерянная кровь, разговор с психологами – и все это для скорейшего выздоровления героя. Александр оставил в себе навсегда внутреннюю силу и мужество, но многим нужна помощь, – рассказал врач.
Медики верят, что все будет хорошо, впрочем, впереди еще сложный путь к выздоровлению
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