«Осколки разорвали на части тело и душу»: в Днепре спасают бойца, который чудом выжил на «нуле»

В Днепре спасают воина, получившего тяжелые ранения.

Об истории бойца рассказал главврач одной из больниц Днепра.

Александр получил тяжелое ранение на «нуле». Медики говорят, что все могло бы закончиться трагически, но к счастью, его успели доставить в Днепр. Сначала мужчина даже не мог вспомнить свое имя.

Осколки на части разорвали не только тело, но и душу. Александр не мог припомнить свое имя. В голове стоял гул снаряда, который и сейчас прорезает уши, – рассказывает врач.

Руку Александра сильно изуродовало взрывом, а обломки пробили глаз, повредили череп и шею. Ему уже сделали несколько операций, зафиксировали руку и готовят к следующим хирургическим процедурам.

Александр рассказывает, что очень хочет вернуться домой на Виннитчину к родителям-пенсионерам, которые тоже ждут сына.

Желание выздороветь, влюбиться, завести семью, жить по-прежнему в Винницкой области, не испытывать боли, которую принесла война. А сейчас идет важная подготовка к очередной операции, переливается потерянная кровь, разговор с психологами – и все это для скорейшего выздоровления героя. Александр оставил в себе навсегда внутреннюю силу и мужество, но многим нужна помощь, – рассказал врач.

Медики верят, что все будет хорошо, впрочем, впереди еще сложный путь к выздоровлению

Напомним, ранее мы рассказывали о воине, который провел 42 дня в подвале в поселке под Бахмутом.

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