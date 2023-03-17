Пропал еще 19 декабря 2022 года: на Днепропетровщине разыскивают 38-летнего мужчину

В Днепропетровской области разыскивают 38-летнего Александра Савченко.
19 декабря 2022 года в 4:00 он ушел из дома в селе Новопавловка Никопольского района и пропал. В связи с этим мужчину объявили в розыск.
Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Милена».
Приметы: рост 165 сантиметров, среднего телосложения.
Был одет: коричневая куртка, темно-синий спортивный костюм, галоши.
Особые приметы: имеет особенности поведения (может разговаривать с самим собой). Мужчина нуждается в медицинской помощи.
Если вы видели Александра или знаете, где он может быть, пожалуйста, сообщите об этом по номерам «102» или (068) 777 01 12.
Важна любая информация!
Напомним, ранее мы писали, что полиция разыскивает 16-летнюю девочку из Кировоградской области: может быть в Днепре.
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Автор:
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