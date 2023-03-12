У Дніпрі жорстоко побили безпритульну собаку, бо та ховалася в під’їзді від вибухів

Про це розповіли волонтери притулку “Пегас”.

За словами волонтерів, собака забігла в під’їзд одного із гуртожитків під час ранкових вибухів 9 березня. Замість того, щоб заспокоїти тварину, яка злякалася гучних звуків, місцеві мешканці жорстоко її побили. Сліди крові було видно з 6 по 1 поверх.

Поранена собака вибралася назовні та доповзла до сусіднього будинку, де її знайшла дівчина, яка зранку йшла на роботу. Волонтери розповіли, що чотирилапу в цьому районі добре знають та підгодовують. Звати пухнасту Роза, їй 11 років. Вона дуже добра та ніколи не вела себе агресивно. Навіть не відбивалася, коли її били.

Зараз Роза не може самостійно їсти, бо щелепа розтрощена вщент. Довелося навіть ампутувати нижню частину щелепи, а решту збирали по шматочкам. Крім цього, у собаки є пошкодження внутрішніх органів. Чотирилапа дуже налякана, вона боїться навіть людей, які доглядали за нею ці 10 років.