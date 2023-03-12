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У Дніпрі знову погрожували підірвати всі торговельні центри

Сьогодні 09:11
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У Дніпрі перевіряли інформацію про замінування торговельних центрів.

Новости Днепра про У Дніпрі знову погрожували підірвати всі торговельні центри

Як розповіли в міськраді, минулої доби у Дніпрі на електронну пошту СБУ надійшло повідомлення про замінування усіх торгівельних центрів області. Правооронці перевірили 29 об‘єктів, але вибухових матеріалів чи пристроїв не виявлено. Повідомлення про замінування виявилося хибним.

Крім цього, надзвичайники за минулу добу здійснили 7 оперативних виїздів по Дніпру. З них 5 на пожежі: було повідомлення про займання у столярній майстерні, а чотири виклики не підтвердилися.

Один із виїздів рятувальники здійснили аби допомогти населенню, та ще під час одного виклику надзвичайники визволяли з багнюки автомобіль екстреної медичної допомоги).

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