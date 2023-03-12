В Днепре жестоко избили дворовую собаку, потому что та пряталась в подъезде от взрывов

Об этом рассказали волонтеры приюта «Пегас».

По словам волонтеров, собака забежала в подъезд одного из общежитий во время утренних взрывов 9 марта. Вместо того, чтобы успокоить животное, которое испугалось громких звуком, местные жители жестоко его избили. Следы крови были видны с 6 по 1 этаж.

Раненая собака выбралась наружу и доползла к соседнему дому, где ее нашла девушка, которая с утра шла на работу. Волонтеры рассказали, что четвероногую в этом районе хорошо знают и подкармливают. Зовут пушистую Роза, ей 11 лет. Она очень добрая и никогда не вела себя агрессивно. Даже не отбивалась, когда ее избивали.

Сейчас Роза не может самостоятельно есть, из-за того, що ее челюсть полностью переломана. Пришлось даже ампутировать нижнюю часть челюсти, а остальное собирали по кусочкам. Кроме того, у собаки есть повреждение внутренних органов. Четвероногая очень напугана, она боится даже людей, которые ухаживали за ней эти 10 лет.

Узнать, как помочь бедняге Розе можно ТУТ.