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  • Встановив світовий рекорд: Атлет із Дніпра виборов “золото” на Кубку Європи

Встановив світовий рекорд: Атлет із Дніпра виборов “золото” на Кубку Європи

Сьогодні 09:47
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Дніпровський атлет виборов "золото" на престижних змаганнях.

Новости Днепра про Встановив світовий рекорд: Атлет із Дніпра виборов

Дніпровський атлет Михайло Кохан виграв “золото” з метання молота на Кубку Європи, який відбувся в португальській Лейрії. Зазначається, що його результат став новим світовим рекордом сезону-2023 у віковій категорії U23. Переможний результат – 75.80 м

Про добру звістку розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Михайло отримав медаль у перший же день змагань. 

Круте досягнення! Вітаю чемпіона! – написав Сергій Лисак.

Для довідки: 22-річний Михайло Кохан – вихованець Дніпропетровського фахового коледжу спорту. Член збірної команди України. За свою кар’єру він став чемпіоном світу серед юнаків, фіналістом Чемпіонату світу серед дорослих. Чемпіон Кубка Європи, чемпіон та рекордсмен Європи серед юніорів.
Володар олімпійської ліцензії в Токіо – 2020.

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