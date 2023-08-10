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  • В Днепре сотрудникам без опыта работы готовы платить до 30 тыс грн в месяц: список вакансий

В Днепре сотрудникам без опыта работы готовы платить до 30 тыс грн в месяц: список вакансий

Сегодня 17:22
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Большинство работодателей в Днепре ищет сотрудников с опытом работы. Но для части представленных на рынке вакансий он вовсе не обязателен, главное – это желание соискателя обучаться новому делу и развиваться в специальности. Обычно платят работникам без опыта зарплату меньше, чем тем, кто уже имеет опыт работы в профессии, но это правило работает не всегда.

Новости Днепра про В Днепре сотрудникам без опыта работы готовы платить до 30 тыс грн в месяц: список вакансий

Журналисты dnepr.info узнали, сколько можно заработать в Днепре, не имея опыта работы.

Врач-стоматолог с высшим образованием может заработать в Днепре от 30 до 90 тыс грн. В объявлении о вакансии сказано, что главное требование – это образование, а все остальное – можно обсудить при встрече с работодателем.

Новости Днепра про В Днепре сотрудникам без опыта работы готовы платить до 30 тыс грн в месяц: список вакансий

Пилот агродрона без опыта работы может заработать в Днепре от 40 до 60 тыс грн. Главное от соискателя – желание работать на результат и готовность к ненормированному рабочему дню. Зарплата зависит от выработки, а обучение новой специальности можно пройти на месте и оно бесплатное.

Новости Днепра про В Днепре сотрудникам без опыта работы готовы платить до 30 тыс грн в месяц: список вакансий

До 40 тыс грн может заработать курьер службы доставки без опыта работы. Главное чтобы у него был велосипед, мотороллер, мотоцикл или авто. Обещают гибкий график, страховку на время работы и ежедневные выплаты.

Новости Днепра про В Днепре сотрудникам без опыта работы готовы платить до 30 тыс грн в месяц: список вакансий

От 25 до 45 тыс грн готовы платить монтажнику натяжных потолков. Среди требований к кандидату наличие опыта работы не обязательно, главное – уметь работать руками, быть внимательным к деталям, работать в команде и прислушиваться к мнению клиента.

Новости Днепра про В Днепре сотрудникам без опыта работы готовы платить до 30 тыс грн в месяц: список вакансий

От 10 до 13,4 тыс грн в Днепре может заработать оператор call-центра. Нужно будет оказывать информационную поддержку клиентам по телефону и проводить консультации, а также регистрировать обращения клиентов. Компания готова научить всем тонкостям специальности потенциального соискателя. От него главное —  свободное владение украинским языком, желание помогать и обучаться.

Новости Днепра про В Днепре сотрудникам без опыта работы готовы платить до 30 тыс грн в месяц: список вакансий

Стикеровщик-упаковщик без опыта работы может заработать в Днепре от 15 до 25 тыс грн. Главные требование – пунктуальность и целеустремленность. Работать нужно будет полный день, 5 или 6 дней в неделю.

Новости Днепра про В Днепре сотрудникам без опыта работы готовы платить до 30 тыс грн в месяц: список вакансий

Оператор заказов суши может заработать от 11 до 24 тыс грн в месяц. Обещают удобный график работы. Среди обязанностей – прием заказов, ведение отчетности.

Новости Днепра про В Днепре сотрудникам без опыта работы готовы платить до 30 тыс грн в месяц: список вакансий

От 30 до 35 тыс грн в месяц в Днепре может заработать грузчик на стройке. За смену обещают платить тысячу гривен. Работать нужно будет с понедельника по субботу включительно. Обещают также обучение. Главное – желание трудиться.

Новости Днепра про В Днепре сотрудникам без опыта работы готовы платить до 30 тыс грн в месяц: список вакансий

Охранник на фабрике может заработать от 20 до 35 тыс грн в месяц. Подробности обещают рассказать по телефону. Трудиться нужно будет полный рабочий день.

Новости Днепра про В Днепре сотрудникам без опыта работы готовы платить до 30 тыс грн в месяц: список вакансий

От 13 до 14 тыс грн в Днепре может заработать промоутер. График работы 5 дней в неделю, полный день. За неделю обещают платить 3,5 – 4 тыс грн.

Новости Днепра про В Днепре сотрудникам без опыта работы готовы платить до 30 тыс грн в месяц: список вакансий

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