Как выглядят самые дешевые комнаты в аренду в Одессе: 125 грн в сутки и 20 метров до моря (ФОТО)

С 10 августа в Одессе планируют открыт пляжный сезон. Разрешено будет купаться в море и отдыхать на пляжах при условии, что в воде будут стоять заградительные сетки, а территория пляжа оборудована громкоговорителями и рядом будут укрытия.

Журналисты dnepr.info решили узнать, во сколько обойдется аренда комнаты у моря в 2023 году.

Самая дешевая комната нашлась по цене 125 грн с человека. Разместиться в ней смогут до трех человек, то есть в сутки троим придется отдать 375 грн, а двоим – 250. Минимальный срок аренды помещения – 5 дней. В комнате есть спальные места, телевизор, беспроводной интернет. Все удобства в доме. Также в распоряжении квартирантов будет холодильник, плита, стиральная машина. Во дворе есть стоянка для авто. Как утверждает автор объявления, до пляжа 10 минут пешком.

За 150 грн в сутки с человека можно снять комнату неподалеку Куяльницкого лимана. Комнаты находятся в частном секторе, до моря идти пешком 25 минут, до лимана 10 минут. В комнате есть спальные места, смежный туалет, готовить еду можно на общей кухне, во дворе есть беседка для отдыха и возможность припарковать авто.

За 200 грн в сутки можно снять комнату в квартире в многоквартирном доме. Минимальное количество дней аренды – два. Жилье находится на первом этаже дома. В комнате двухспальная кровать, шкаф, стол, стул. Общий санузел и кухня. Пляж находится на расстоянии около 10 минут ходьбы до моря.

За 220 грн в сутки можно снять целую однокомнатную квартиру. Разместиться там смогут до 5 человек. Жилье находится на первом этаже многоэтажного дома. Расстояние до моря – 20 минут ходьбы. В квартире есть все что нужно для проживания – от интернета и микроволновки до плиты и утюга. Цена может колебаться – все зависит от количества человек и длительности аренды.

Также снять однокомнатную квартиру неподалеку от пляжа «Аркадия» можно за 300 грн в сутки. До моря идти 15 минут. В квартире есть все, что нужно для проживания. Разместиться в ней смогут до 4-х человек.

Снять смарт-квартиру в 20 метрах от моря в Одессе можно за 400 грн. В квартире есть небольшая кухня, все удобства, рядом – зона стоянки для авто. Территория охраняется, есть зона отдыха, мангал, тандыр.

Снять небольшой домик, где смогут проживать три человека можно за 500 грн в сутки. До моря идти пешком 5 минут. В доме есть кондиционер, проведен интернет, кухня, санузел. Рядом с домом можно поставить авто.

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