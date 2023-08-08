Как выглядит кошка за 100 тыс грн на продажу в Днепре: коротконогая и похожа на Наполеона (ФОТО)

Журналисты dnepr.info узнали во сколько обойдется купить в Днепре породистого котенка с документами.
За 100,6 тыс грн в Днепре продают годовалую кошку породы Двельф. Будущий владелец кроме коротконогого, шкурастого питомца получит право разведения котят. Как отмечает продавец, папа кошки был двельф, а мама – эльфийка, сама же кошечка имеет ген разноглазия, окраса голубой солид.
Кошка не имеет шерсти, вес животного даже в зрелом возрасте редко достигает 2 кг.
Бенгальского котенка с возможностью дальнейшего разведения можно купить в Днепре за 81,1 тыс грн. Котенку уже исполнился год, он ест сухой корм и ходит в туалет на древесный наполнитель, имеет все документы для подтверждения породы и паспорт.
У этой породы хорошо развит охотничий инстинкт, в домашних условиях это выражается в желании играть с игрушками, гонятся за мячами, бегать по квартире, не очень любит сидеть на руках.
Котенка породы «наполеон» или менуэт можно купить в Днепре за 51,6 тыс грн. Свое название порода получила из-за своего маленького роста, по аналогии с французским правителем, который тоже был не особо высоким.
Эта порода была выведена около 30 лет назад. Это «смесь» двух пород кошек: персидской и манчкин. Кошки получились с густой длинной шерстью, короткими лапами, с мягким характером, любознательны, но не очень ловкие. Размеры породы очень компактные – рост в холке не более 20 см, а вес – 2-4 кг.
Коротколапый, разноглазый и чистокровный котенок породы манчкин обойдется в Днепре в 48 тыс грн. Для своего возраста имеет нужные прививки и документы. Короткие лапы у этой породы – результат естественной мутации генов, он не несет вреда для здоровья животного.
За 42,4 тыс грн в Днепре можно купить котенка породы бамбино. На выбор предлагается мальчик или девочка. Когда вырастут котята превратятся в небольших коротколапых зверей с необычнайно сине-голубыми глазами. Бамбино – результат скрещивания пород сфинкса и манчкина. Порода была выведена в 2005 году. У них нет шерсти, они не могут прыгать высоко, у них быстрый обмен веществ, поэтому домашним питомцам нужна калорийная и питательная пища. Они обладают хорошим аппетитом и склонны к перееданию.
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