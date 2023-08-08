Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Какую стипендию смогут получать студенты в Днепре в 2023 году: платить будут более 4 тыс грн в месяц

Какую стипендию смогут получать студенты в Днепре в 2023 году: платить будут более 4 тыс грн в месяц

Сегодня 12:39
просмотров

До начала учебного года остался месяц. Поступившие на бюджет при условии успешной учебы в вузе могут рассчитывать на получение ежемесячной стипендии. В 2023 году она осталась на прошлогоднем уровне, ее не повышали.
Новости Днепра про Какую стипендию смогут получать студенты в Днепре в 2023 году: платить будут более 4 тыс грн в месяц

#image_title

Существует различные виды стипендий: академическая, социальная, повышенная, президентская. Журналисты dnepr.info узнали, на какую стипендию могут рассчитывать студенты в Днепре.

Для учащихся в ПТУ

«Обычная» или ординарная академическая стипендия для студентов профессионально-технических училищ составляет 1250 грн в месяц. Если ученик будет получать именную стипендию – то в денежном эквиваленте это будет 2,5 тыс грн в месяц, а вот президентская стипендия для учеников ПТУ составит 2750 грн в месяц. Социальная стипендия для лиц, из числа детей-сирот, самих детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки составит от 4026 до 4250 грн.

Для учащихся в колледжах и техникумах

Для студентов из колледжей и техникомов ординарная академическая стипендия в месяц составит 1510 грн. Стипендия за особые успехи в обучении – 2198 грн. Те, кто обучается биологии, физике, математике, судностроительству, металлургии, машиностроению, электроэнергетике, нафтогазовой инженерии, горному делу, гидроэнергетики, механике могут получать 1930 грн в месяц – это обычная стипендия, а вот повышенная, за особые успехи в обучении составляет 2809 грн ежемесячно.

Именная стипендия, учрежденная Кабинетом министров составляет 3020 грн, а академическая стипендия Президента – 3320 грн в месяц. Для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также для лиц из числа детей-сирот стипендия составит от 4026 до 4250 грн в месяц. Социальная стипендия для других получателей социальных стипендий составит 890 грн для учащихся в колледжах и 450 грн в месяц для тех, кто учится в ПТУ.

Также студенты могут получать социальную стипендию Верховной Рады – она определяется с учетом размера социальной стипендии определенной категории плюс ее увеличивают на 50%.

Стипендия в вузах

Для студентов вузов стипендия в этом году составит 2 тыс грн – это обычная, академическая. Повышенная оценивается в 2910 грн в месяц. Для тех, кто обучается точным наукам, машиностроению, металлургии, горному делу  и т.п. минимальная стипендия составит 2550 грн, а повышенная – 3711 грн в месяц. Именная и академическая стипендия от Кабмина для студентов вузов составит 4 тыс грн, а от Верховной Рады – 4,4 тыс грн в месяц. Столько же получат и те, кто заслужил академическую стипендию Президента Украины. Социальная стипендия для детей-сирот и лиц, лишенных родительской опеки аналогична тем, которую получают студенты из техникумов и ПТУ.

Как назначают стипендию первокурсникам

Первокурсники получают «степуху» по результатам НМТ и обычно она минимального размера, а уже после первой сессии ее размер может быть пересмотрен.

Если студент имеет право на получение нескольких академических стипендий, то начисление будет только одной и самого большого размера.

Налог на стипендию

В 2023 году сумма стипендии до 3760 грн не облагается налогом, но если она больше – то она может облагаться налогом на доходы физлиц и военным сбором.

Читайте также:

Новости Днепра про Какую стипендию смогут получать студенты в Днепре в 2023 году: платить будут более 4 тыс грн в месяцУкраїнська Новости Днепра про Какую стипендию смогут получать студенты в Днепре в 2023 году: платить будут более 4 тыс грн в месяцРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Житель Днепра призвал к вооруженному мятежу в Украине
Новости Днепра
Сегодня 11:43
Житель Днепра призвал к вооруженному мятежу в Украине

В Днепре разоблачили мужчину, который призвал с оружием в руках…

Почти в 50 раз больше нормы: жители Днепра нашли на рынке дыни и арбузы, перенасыщенные нитратами
Новости Днепра
Сегодня 10:56
Почти в 50 раз больше нормы: жители Днепра нашли на рынке дыни и арбузы, перенасыщенные нитратами

Сезон арбузов и дынь уже начался, но не все плоды…

В Днепре внезапно скончался известный театральный актер
Новости Днепра
Сегодня 10:54
В Днепре внезапно скончался известный театральный актер

На 65-м году жизни скончался заслуженный артист Украины Валерий Моисеенко.

В Днепропетровской области живет самое большое количество пенсионеров
Новости Днепра
Сегодня 10:24
В Днепропетровской области живет самое большое количество пенсионеров

Днепропетровщина возглавила пятерку регионов, где живет больше пенсионеров.

Последние новости

В Павлограде мужчина чуть не убил знакомого своей бывшей жены: приревновал
В Павлограде мужчина чуть не убил знакомого своей бывшей жены: приревновал

Ужасный инцидент произошел ночью 7 августа в Павлограде на улице Почтовой.

Сегодня 12:17
4
просмотров
Житель Днепра призвал к вооруженному мятежу в Украине
Житель Днепра призвал к вооруженному мятежу в Украине

В Днепре разоблачили мужчину, который призвал с оружием в руках захватить власть в Украине.

Сегодня 11:43
2
просмотров
Почти в 50 раз больше нормы: жители Днепра нашли на рынке дыни и арбузы, перенасыщенные нитратами
Почти в 50 раз больше нормы: жители Днепра нашли на рынке дыни и арбузы, перенасыщенные нитратами

Сезон арбузов и дынь уже начался, но не все плоды безопасны для употребления. Некоторые из них могут иметь слишком высокое содержание нитратов.

Сегодня 10:56
6
просмотров
В Днепре внезапно скончался известный театральный актер
В Днепре внезапно скончался известный театральный актер

На 65-м году жизни скончался заслуженный артист Украины Валерий Моисеенко.

Сегодня 10:54
4
просмотров
В Днепропетровской области живет самое большое количество пенсионеров
В Днепропетровской области живет самое большое количество пенсионеров

Днепропетровщина возглавила пятерку регионов, где живет больше пенсионеров.

Сегодня 10:24
2
просмотров
Могут ли родителей заставить покупать детям школьную форму: в горсовете Днепра дали ответ
Могут ли родителей заставить покупать детям школьную форму: в горсовете Днепра дали ответ

Меньше чем через месяц школьники в Днепре могут вернуться за парты.

Сегодня 10:00
7
просмотров
Мины не помешают: в Одессе планируют открыть пляжный сезон
Мины не помешают: в Одессе планируют открыть пляжный сезон

В Одессе планируют открыть пляжный сезон уже в эти выходные.

Сегодня 09:35
6
просмотров
Доставайте удочки: на Днепропетровщине официально разрешили ловить рыбу
Доставайте удочки: на Днепропетровщине официально разрешили ловить рыбу

С 7 августа в Днепропетровской области официально разрешили ловить рыбу.

Сегодня 09:05
11
просмотров
В горсовете рассказали, будут ли в этом году в Днепре линейки 1 сентября
В горсовете рассказали, будут ли в этом году в Днепре линейки 1 сентября

В Днепре активно готовятся к новому учебному году, ведь к моменту, когда дети должны вернуться за парты, осталось меньше месяца.

Сегодня 08:35
7
просмотров
Переименование Новомосковска: как жители могут предложить название
Переименование Новомосковска: как жители могут предложить название

В Украине продолжается дерусификация и декоммунизация топонимов. Переименовывают населенные пункты, улицы и т.д.

Сегодня 08:00
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх