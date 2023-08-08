Какую стипендию смогут получать студенты в Днепре в 2023 году: платить будут более 4 тыс грн в месяц

До начала учебного года остался месяц. Поступившие на бюджет при условии успешной учебы в вузе могут рассчитывать на получение ежемесячной стипендии. В 2023 году она осталась на прошлогоднем уровне, ее не повышали.

Существует различные виды стипендий: академическая, социальная, повышенная, президентская. Журналисты dnepr.info узнали, на какую стипендию могут рассчитывать студенты в Днепре.

Для учащихся в ПТУ

«Обычная» или ординарная академическая стипендия для студентов профессионально-технических училищ составляет 1250 грн в месяц. Если ученик будет получать именную стипендию – то в денежном эквиваленте это будет 2,5 тыс грн в месяц, а вот президентская стипендия для учеников ПТУ составит 2750 грн в месяц. Социальная стипендия для лиц, из числа детей-сирот, самих детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки составит от 4026 до 4250 грн.

Для учащихся в колледжах и техникумах

Для студентов из колледжей и техникомов ординарная академическая стипендия в месяц составит 1510 грн. Стипендия за особые успехи в обучении – 2198 грн. Те, кто обучается биологии, физике, математике, судностроительству, металлургии, машиностроению, электроэнергетике, нафтогазовой инженерии, горному делу, гидроэнергетики, механике могут получать 1930 грн в месяц – это обычная стипендия, а вот повышенная, за особые успехи в обучении составляет 2809 грн ежемесячно.

Именная стипендия, учрежденная Кабинетом министров составляет 3020 грн, а академическая стипендия Президента – 3320 грн в месяц. Для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также для лиц из числа детей-сирот стипендия составит от 4026 до 4250 грн в месяц. Социальная стипендия для других получателей социальных стипендий составит 890 грн для учащихся в колледжах и 450 грн в месяц для тех, кто учится в ПТУ.

Также студенты могут получать социальную стипендию Верховной Рады – она определяется с учетом размера социальной стипендии определенной категории плюс ее увеличивают на 50%.

Стипендия в вузах

Для студентов вузов стипендия в этом году составит 2 тыс грн – это обычная, академическая. Повышенная оценивается в 2910 грн в месяц. Для тех, кто обучается точным наукам, машиностроению, металлургии, горному делу и т.п. минимальная стипендия составит 2550 грн, а повышенная – 3711 грн в месяц. Именная и академическая стипендия от Кабмина для студентов вузов составит 4 тыс грн, а от Верховной Рады – 4,4 тыс грн в месяц. Столько же получат и те, кто заслужил академическую стипендию Президента Украины. Социальная стипендия для детей-сирот и лиц, лишенных родительской опеки аналогична тем, которую получают студенты из техникумов и ПТУ.

Как назначают стипендию первокурсникам

Первокурсники получают «степуху» по результатам НМТ и обычно она минимального размера, а уже после первой сессии ее размер может быть пересмотрен.

Если студент имеет право на получение нескольких академических стипендий, то начисление будет только одной и самого большого размера.

Налог на стипендию

В 2023 году сумма стипендии до 3760 грн не облагается налогом, но если она больше – то она может облагаться налогом на доходы физлиц и военным сбором.

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