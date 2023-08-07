Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Как выглядел парк Шевченко более 70 лет назад: ажурные павильоны и деревянный ресторан (ФОТО)

Как выглядел парк Шевченко более 70 лет назад: ажурные павильоны и деревянный ресторан (ФОТО)

Сегодня 14:41
просмотров

Парк Шевченко в нынешних своих размерах появился в 1950-х годах. До этого он был меньшего размера и не имел моста на Монастырский остров, а со смотровой площадки можно было увидеть только бушующие волны реки, а не набережную.

Новости Днепра про Как выглядел парк Шевченко более 70 лет назад: ажурные павильоны и деревянный ресторан (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядел парк в 1950-х годах.

Новости Днепра про Как выглядел парк Шевченко более 70 лет назад: ажурные павильоны и деревянный ресторан (ФОТО)

Свое нынешнее название парк Шевченко в Днепре получил в 1920-х годах. Отдыхать тут смогли все желающие, предварительно заплатив за вход. В парке появился Зеленый театр, он состоял из досок и был сожжен во время войны, поэтому его решили не восстанавливать, появилось небольшое колесо обозрения.

Новости Днепра про Как выглядел парк Шевченко более 70 лет назад: ажурные павильоны и деревянный ресторан (ФОТО)

Восстанавливать парк Шевченко в Днепре стали сразу после окончания Второй мировой войны. Работы были комплексные и начались в 1945 году, а закончились только к 1952 году. После реконструкции парк стал больше – к нему добавили часть Дворянской площади и оградили чугунной оградой. У входа установили знаменитую колоннаду, а по всей территории парка стали ставить памятники. Так, в парке появился бюст генералу Каруне и памятник Сталину. Последний исчез в 1956 году буквально за одну ночь.

Новости Днепра про Как выглядел парк Шевченко более 70 лет назад: ажурные павильоны и деревянный ресторан (ФОТО)

Также в парке установили памятник Тарасу Шевченко – сегодня на его места остался только постамент.

Новости Днепра про Как выглядел парк Шевченко более 70 лет назад: ажурные павильоны и деревянный ресторан (ФОТО)

У нынешнего Дворца студентов установили большой фонтан.

Новости Днепра про Как выглядел парк Шевченко более 70 лет назад: ажурные павильоны и деревянный ресторан (ФОТО)

Очень модно в то время было устанавливать ажурные павильоны и кованые ворота в парках.

Новости Днепра про Как выглядел парк Шевченко более 70 лет назад: ажурные павильоны и деревянный ресторан (ФОТО)

А рядом со смотровой площадкой, на скалистом холме построили ресторан «Волна», но уже в 1979 году его «заменил» больший по площади ресторан «Маяк».

Новости Днепра про Как выглядел парк Шевченко более 70 лет назад: ажурные павильоны и деревянный ресторан (ФОТО)

А в конце 1950-х появился мост на Монастырский остров и началось обустройство «островной» части парка.

фото: Ю. Быковский, А. Александров, С. Грицаенко, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

 

Читайте также:

Новости Днепра про Как выглядел парк Шевченко более 70 лет назад: ажурные павильоны и деревянный ресторан (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как выглядел парк Шевченко более 70 лет назад: ажурные павильоны и деревянный ресторан (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре возле фонтана «Белый лебедь» утонул мужчина: тело до сих пор ищут
Новости Днепра
Сегодня 13:23
В Днепре возле фонтана «Белый лебедь» утонул мужчина: тело до сих пор ищут

Ужасный инцидент произошел 6 августа.

В Днепре банда разбойников ворвалась в квартиру своего товарища, чтобы украсть 150 тыс. гривен
Новости Днепра
Сегодня 13:21
В Днепре банда разбойников ворвалась в квартиру своего товарища, чтобы украсть 150 тыс. гривен

В Днепре воры ворвались в чужую квартиру.

Вблизи Днепра обнаружили городок лис (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 12:52
Вблизи Днепра обнаружили городок лис (ФОТО)

В Днепровском районе обнаружили городок лис.

Что 100 лет назад было на месте гребного канала в Днепре: в воде росли деревья и водились сомы
Новости Днепра
Сегодня 12:25
Что 100 лет назад было на месте гребного канала в Днепре: в воде росли деревья и водились сомы

До начала 1930-х годов в Днепре на реке было большое…

Последние новости

В Днепре возле фонтана «Белый лебедь» утонул мужчина: тело до сих пор ищут
В Днепре возле фонтана «Белый лебедь» утонул мужчина: тело до сих пор ищут

Ужасный инцидент произошел 6 августа.

Сегодня 13:23
5
просмотров
В Днепре банда разбойников ворвалась в квартиру своего товарища, чтобы украсть 150 тыс. гривен
В Днепре банда разбойников ворвалась в квартиру своего товарища, чтобы украсть 150 тыс. гривен

В Днепре воры ворвались в чужую квартиру.

Сегодня 13:21
3
просмотров
На Днепропетровщине горели гаражи: уничтожены несколько автомобилей (ФОТО)
На Днепропетровщине горели гаражи: уничтожены несколько автомобилей (ФОТО)

Сегодня, 7 августа, на улице Садовой поселка Новополье Криворожского района горели гаражи с автомобилями внутри.

Сегодня 13:00
4
просмотров
Вблизи Днепра обнаружили городок лис (ФОТО)
Вблизи Днепра обнаружили городок лис (ФОТО)

В Днепровском районе обнаружили городок лис.

Сегодня 12:52
4
просмотров
Что 100 лет назад было на месте гребного канала в Днепре: в воде росли деревья и водились сомы
Что 100 лет назад было на месте гребного канала в Днепре: в воде росли деревья и водились сомы

До начала 1930-х годов в Днепре на реке было большое количество островов разного размера. Один из них был довольно большим и любимым среди местных жителей. Но после строительства ДнепроГЭСа он ушел под воду. Спустя 40 лет над островом, скрытым под…

Сегодня 12:25
6
просмотров
В Днепре на ж/м Тополь лабрадора на ночь привязали возле АТБ: это уже не впервые
В Днепре на ж/м Тополь лабрадора на ночь привязали возле АТБ: это уже не впервые

Местных возмутило такое отношение к любимцу.

Сегодня 12:00
5
просмотров
В Днепре неизвестные украли остановку
В Днепре неизвестные украли остановку

Жители Днепра жалуются на неизвестных воров, укравших остановку.

Сегодня 11:57
4
просмотров
Блогерша из Днепра, которая призвала сбрасывать бомбы на украинцев, получила странное наказание
Блогерша из Днепра, которая призвала сбрасывать бомбы на украинцев, получила странное наказание

Блогерша, которая родилась в Кривом Роге, а затем жила в Днепре, призвала россиян бросать бомбы на украинцев.

Сегодня 11:20
7
просмотров
Жителей Днепра предупреждают об опасном метеоявлении: с 7 по 9 августа
Жителей Днепра предупреждают об опасном метеоявлении: с 7 по 9 августа

Берегите себя!

Сегодня 11:01
8
просмотров
В Днепре почти установили исторический температурный максимум: сколько градусов зафиксировали
В Днепре почти установили исторический температурный максимум: сколько градусов зафиксировали

В эти выходные в Днепре почти побили температурный рекорд.

Сегодня 10:30
7
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх