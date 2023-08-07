Как выглядел парк Шевченко более 70 лет назад: ажурные павильоны и деревянный ресторан (ФОТО)

Парк Шевченко в нынешних своих размерах появился в 1950-х годах. До этого он был меньшего размера и не имел моста на Монастырский остров, а со смотровой площадки можно было увидеть только бушующие волны реки, а не набережную.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядел парк в 1950-х годах.

Свое нынешнее название парк Шевченко в Днепре получил в 1920-х годах. Отдыхать тут смогли все желающие, предварительно заплатив за вход. В парке появился Зеленый театр, он состоял из досок и был сожжен во время войны, поэтому его решили не восстанавливать, появилось небольшое колесо обозрения.

Восстанавливать парк Шевченко в Днепре стали сразу после окончания Второй мировой войны. Работы были комплексные и начались в 1945 году, а закончились только к 1952 году. После реконструкции парк стал больше – к нему добавили часть Дворянской площади и оградили чугунной оградой. У входа установили знаменитую колоннаду, а по всей территории парка стали ставить памятники. Так, в парке появился бюст генералу Каруне и памятник Сталину. Последний исчез в 1956 году буквально за одну ночь.

Также в парке установили памятник Тарасу Шевченко – сегодня на его места остался только постамент.

У нынешнего Дворца студентов установили большой фонтан.

Очень модно в то время было устанавливать ажурные павильоны и кованые ворота в парках.

А рядом со смотровой площадкой, на скалистом холме построили ресторан «Волна», но уже в 1979 году его «заменил» больший по площади ресторан «Маяк».

А в конце 1950-х появился мост на Монастырский остров и началось обустройство «островной» части парка.

фото: Ю. Быковский, А. Александров, С. Грицаенко, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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