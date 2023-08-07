Как в Днепре сделать томографию бесплатно: инструкция

В рамках медицинской реформы в Украине часть услуг, получаемых пациентом в больницах оплачивает государство. Благодаря этому бесплатно можно сдать большинство анализов и сделать различные исследования.

Журналисты dnepr.info узнали, что жители Днепра могут бесплатно сделать компьютерную томографию, а также куда по этому поводу нужно обращаться.

Как отмечают в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, пройти исследование можно в больнице, которая подписала договор с Национальной службой здоровья и в ней есть необходимое оборудование для проведения компьютерной томографии.

Такое медучреждение получает компенсацию из государственного бюджета за предоставление услуг по Программе медицинских гарантий.

Что нужно для бесплатного исследования

Но для того, чтобы сделать компьютерную томографию бесплатно – нужно иметь направление на исследование от семейного или лечащего врача. Делать томографию одному пациенту можно столько раз – сколько ему это необходимо. Главное, чтобы на все эти разы у больного было направление. Если он захочет пройти исследование просто так, по собственному желанию и без направления – за это придется заплатить.

Единственный минус бесплатной томографии – возможная очередь на исследование. Перед тем, как прийти в медучреждение для проведения исследования необходимо заранее позвонить в больницу и записаться на процедуру.

Если же томография понадобилась во время стационарного лечения, то все исследования проводятся в той больнице, в которую его госпитализировали, но при условии, что там есть нужное оборудование. Если нет – пациенту придется покинуть стены палаты, записаться на прием в другое учреждение и поехав туда сделать томографию. Для тех, кто лечится в стационаре услуга также бесплатна.

Если требуют плату

Как отмечают в Министерстве здравоохранении, требование платы за проведение томографии является нарушением прав пациента. В таком случае там советуют подавать жалобу руководителю медуреждения или медицинскому директору, в департамент здравоохранения города или области. Также о таком случае можно сообщить в Национальную службу здоровья. Сделать это можно написав на почту или с помощью звонка в контакт –центр по номеру 16-77.

При подаче жалобы следует указать полное ФИО, дату рождения, дату отказа в медицинской услуге, полное название больницы и должность и ФИО работника, нарушившего права пациента, а также описать ситуацию: при каких обстоятельствах требовали деньги или потраченную сумму на услугу, а в завершение – оставить свои контактные данные для обратной связи: номер телефона или адрес электронной почты.

Как найти больницу, где делают КТ в Днепре

Узнать адрес ближайшей больницы, в которой можно бесплатно сделать томографию можно по телефону контакт-центра Национальной службы здоровья: 16-77. Либо зайти на сайт НСЗУ и узнать адрес.

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