Как в Днепре сделать томографию бесплатно: инструкция

Журналисты dnepr.info узнали, что жители Днепра могут бесплатно сделать компьютерную томографию, а также куда по этому поводу нужно обращаться.
Как отмечают в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, пройти исследование можно в больнице, которая подписала договор с Национальной службой здоровья и в ней есть необходимое оборудование для проведения компьютерной томографии.
Такое медучреждение получает компенсацию из государственного бюджета за предоставление услуг по Программе медицинских гарантий.
Но для того, чтобы сделать компьютерную томографию бесплатно – нужно иметь направление на исследование от семейного или лечащего врача. Делать томографию одному пациенту можно столько раз – сколько ему это необходимо. Главное, чтобы на все эти разы у больного было направление. Если он захочет пройти исследование просто так, по собственному желанию и без направления – за это придется заплатить.
Единственный минус бесплатной томографии – возможная очередь на исследование. Перед тем, как прийти в медучреждение для проведения исследования необходимо заранее позвонить в больницу и записаться на процедуру.
Если же томография понадобилась во время стационарного лечения, то все исследования проводятся в той больнице, в которую его госпитализировали, но при условии, что там есть нужное оборудование. Если нет – пациенту придется покинуть стены палаты, записаться на прием в другое учреждение и поехав туда сделать томографию. Для тех, кто лечится в стационаре услуга также бесплатна.
Как отмечают в Министерстве здравоохранении, требование платы за проведение томографии является нарушением прав пациента. В таком случае там советуют подавать жалобу руководителю медуреждения или медицинскому директору, в департамент здравоохранения города или области. Также о таком случае можно сообщить в Национальную службу здоровья. Сделать это можно написав на почту или с помощью звонка в контакт –центр по номеру 16-77.
При подаче жалобы следует указать полное ФИО, дату рождения, дату отказа в медицинской услуге, полное название больницы и должность и ФИО работника, нарушившего права пациента, а также описать ситуацию: при каких обстоятельствах требовали деньги или потраченную сумму на услугу, а в завершение – оставить свои контактные данные для обратной связи: номер телефона или адрес электронной почты.
Узнать адрес ближайшей больницы, в которой можно бесплатно сделать томографию можно по телефону контакт-центра Национальной службы здоровья: 16-77. Либо зайти на сайт НСЗУ и узнать адрес.
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