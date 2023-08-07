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  • Что 100 лет назад было на месте гребного канала в Днепре: в воде росли деревья и водились сомы

Что 100 лет назад было на месте гребного канала в Днепре: в воде росли деревья и водились сомы

Сегодня 12:25
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До начала 1930-х годов в Днепре на реке было большое количество островов разного размера. Один из них был довольно большим и любимым среди местных жителей. Но после строительства ДнепроГЭСа он ушел под воду. Спустя 40 лет над островом, скрытым под водой, намыли еще один остров.
 

Новости Днепра про Что 100 лет назад было на месте гребного канала в Днепре: в воде росли деревья и водились сомы

В Днепре чуть ниже Монастырского острова находился еще один – Воронцовский или как его еще называли – Становой. Первое свое название он получил в честь владельцев территории – семьи Воронцовых, а второе – из-за казаков. Они устраивали тут «станы» — места для сезонной рыболовли и промысла. Причем изначально остров был «Становой», так как казаки ловили рыбу тут уже в XVII веке, а «Воронцовским» он стал лишь спустя 100 лет.

Новости Днепра про Что 100 лет назад было на месте гребного канала в Днепре: в воде росли деревья и водились сомы

В начале прошлого века именно он был любимым местом отдыха жителей города. Размер острова был не маленьким – его длина составляла 4 км, а ширина – около 2 –х км. Сюда приплывали на лодках для прогулок и устраивали на территории острова пикники, но не купались. Согласно местным легендам, рядом с островом водились огромные сомы и люди попросту боялись, что рыба откусит им часть тела или утянет на дно.

Новости Днепра про Что 100 лет назад было на месте гребного канала в Днепре: в воде росли деревья и водились сомы

В начале 1930-х годов остров был затоплен при строительстве ДнепроГЭС. Любопытно, что набережная Победы сегодня проходит по месту пролива, отделявшего остров от берега. Сегодня на месте острова находится гребной канал и Коса.

 

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