Что 100 лет назад было на месте гребного канала в Днепре: в воде росли деревья и водились сомы

До начала 1930-х годов в Днепре на реке было большое количество островов разного размера. Один из них был довольно большим и любимым среди местных жителей. Но после строительства ДнепроГЭСа он ушел под воду. Спустя 40 лет над островом, скрытым под водой, намыли еще один остров.

В Днепре чуть ниже Монастырского острова находился еще один – Воронцовский или как его еще называли – Становой. Первое свое название он получил в честь владельцев территории – семьи Воронцовых, а второе – из-за казаков. Они устраивали тут «станы» — места для сезонной рыболовли и промысла. Причем изначально остров был «Становой», так как казаки ловили рыбу тут уже в XVII веке, а «Воронцовским» он стал лишь спустя 100 лет.

В начале прошлого века именно он был любимым местом отдыха жителей города. Размер острова был не маленьким – его длина составляла 4 км, а ширина – около 2 –х км. Сюда приплывали на лодках для прогулок и устраивали на территории острова пикники, но не купались. Согласно местным легендам, рядом с островом водились огромные сомы и люди попросту боялись, что рыба откусит им часть тела или утянет на дно.

В начале 1930-х годов остров был затоплен при строительстве ДнепроГЭС. Любопытно, что набережная Победы сегодня проходит по месту пролива, отделявшего остров от берега. Сегодня на месте острова находится гребной канал и Коса.

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