Яку стипендію зможуть отримувати студенти у Дніпрі у 2023 році: платитимуть понад 4 тис грн на місяць

До початку навчального року лишився місяць. Абітурієнти, які поступили на бюджет за умови подальшого успішного навчання можуть розраховувати на отримання щомісячної стипендії. 2023 року вона залишилася на торішньому рівні, її не підвищували.

Існує декілька видів стипендій: академічна, соціальна, підвищена, президентська. Журналісти dnepr.info довідалися, на яку стипендію можуть розраховувати студенти у Дніпрі.

Для учнів ПТУ

«Звичайна» чи ординарна академічна стипендія для студентів професійно-технічних училищ становить 1250 грн на місяць. Якщо учень отримуватиме іменну стипендію – то у грошовому еквіваленті це буде 2,5 тис грн на місяць, а ось президентська стипендія для учнів ПТУ становитиме 2750 грн на місяць. Соціальна стипендія для осіб з числа дітей-сиріт, самих дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування становитиме від 4026 до 4250 грн.

Для учнів коледжів та технікумів

Для студентів з коледжів та технікомів ординарна академічна стипендія на місяць становитиме 1510 грн. Стипендія за особливі успіхи у навчанні – 2198 грн. Ті, хто навчається біології, фізики, математики, суднобудуванню, металургії, машинобудуванню, електроенергетиці, нафтогазової інженерії, гірничої справи, гідроенергетики, механіці можуть отримувати 1930 грн на місяць – це звичайна стипендія, а ось підвищена, за особливі успіхи у навчанні щомісяця становить 2809 грн.

Іменна стипендія, запроваджена Кабінетом міністрів складає 3020 грн, а академічна стипендія Президента – 3320 грн на місяць. Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також для осіб із числа дітей-сиріт стипендія становитиме від 4026 до 4250 грн на місяць. Соціальна стипендія для інших одержувачів соціальних стипендій становитиме 890 грн для учнів коледжів та 450 грн на місяць для тих, хто навчається у ПТУ.

Також студенти можуть отримувати соціальну стипендію Верховної Ради – вона визначається з урахуванням розміру соціальної стипендії певної категорії, плюс її збільшують на 50%.

Стипендія у вузах

Для студентів вишів стипендія цього року становитиме 2 тис грн – це звичайна, академічна. Підвищена оцінюється у 2910 грн на місяць. Для тих, хто опановує точні науки, машинобудування, металургію, гірничу справу тощо, мінімальна стипендія становитиме 2550 грн, а підвищена – 3711 грн на місяць. Іменна та академічна стипендія від Кабміну для студентів вишів становитиме 4 тис грн, а від Верховної Ради – 4,4 тис грн на місяць. Стільки ж отримають і ті, хто заслужив на академічну стипендію Президента України. Соціальна стипендія для дітей-сиріт та осіб, позбавлених батьківського піклування, аналогічна тим, яку отримують студенти з технікумів та ПТУ.

Як призначають стипендію першокурсникам

Першокурсники отримують «степуху» за результатами НМТ і зазвичай мінімального розміру, а вже після першої сесії її розмір може бути переглянутий.

Якщо студент має право на отримання кількох академічних стипендій, то нарахування буде лише одним і найбільшим розміром.

Податок на стипендію

У 2023 році сума стипендії до 3760 грн не оподатковується, але якщо вона більша – то вона може оподатковуватися на доходи фізосіб та військовим збором.

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