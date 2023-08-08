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  • На фасаде растут деревья, а с балконов падают камни: в центре Днепра доживает свой век старинный дом (ФОТО)

На фасаде растут деревья, а с балконов падают камни: в центре Днепра доживает свой век старинный дом (ФОТО)

Сегодня 15:21
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В Днепре много старинных зданий хранят свою историю и легенды. Часть старинных домов находятся в полузапущенном состоянии, с верхних этажей падают части фасада, им требуется ремонт и реставрация.

Новости Днепра про На фасаде растут деревья, а с балконов падают камни: в центре Днепра доживает свой век старинный дом (ФОТО)

Журналисты dnepr.info узнали историю необычного доходного дома по улице Шевченко.

Ранее улица называлась Полицейской, первые дома тут начали появляться в 1870-х годах. К началу прошлого века улица была застроена зданиями, все они преимущественно были доходными домами. Сегодня на улице ведется строительство и часть старинных домов снесена.

Дом, высотой в два с половиной этажа был построен на Полицейской в 1890-х годах. Здание выполнено из красного кирпича в стиле эклектики. Заказчиком строительства выступил член правления Екатеринославского общества взаимного страхования Петр Зун. Дом был возведен в кредит, который владелец отдавал еще несколько лет. Зун также жил в этом доме. На нижнем этаже была столовая для слуг, кухня, прачечная. Средний он сдавал в найм, а на третьем жил владелец с семьей. Жилье в доме стоило не дорого, но к своим квартирантам Зун предъявлял подчас странные требования. Так, если квартиранту нравились собаки – он ему отказывал. Если коты – соглашался сдать жилье. Поговаривали, что такая странность от того, что в детстве Зуна укусила собака и с тех пор он не терпел ни самих четырехлапых, ни даже тех, кому они нравились и панически боялся, что кто-то приведет собаку в его дом.

Новости Днепра про На фасаде растут деревья, а с балконов падают камни: в центре Днепра доживает свой век старинный дом (ФОТО)

В 1917 году Зун уехал из страны и рассчитывал вернуться, но так и не приехал. После Второй мировой войны к зданию был достроен еще один этаж, а вместо доходного дом стал коммунальным. После войны среди соседей Зуна активно ходили слухи, что, уезжая из Екатеринослава владелец здания припрятал в нем часть своих сбережений, предварительно конвертировав деньги в золото. И почему-то все считали, что искать нужно в бывшей кухне, что находилась в полуподвальном помещении. Поговаривают, что доходило до смешного, когда соседи по коммуналке ночью сталкивались друг с другом в подвале с фонариками. Легенда гласит, что одному жильцу все же удалось найти два золотых слитка владельца дома. Только тайник находился не в подвале, а в ступеньках дома. Правда это или нет – сказать невозможно.

Новости Днепра про На фасаде растут деревья, а с балконов падают камни: в центре Днепра доживает свой век старинный дом (ФОТО)

Согласно слухам, после того, как клад Зуна был найден жилец уехал на юг и больше его в городе не видели.

Новости Днепра про На фасаде растут деревья, а с балконов падают камни: в центре Днепра доживает свой век старинный дом (ФОТО)

Соседи говорили, что у уехавшего жильца была мечта – домик у моря. Возможно, ему удалось ее осуществить.

Новости Днепра про На фасаде растут деревья, а с балконов падают камни: в центре Днепра доживает свой век старинный дом (ФОТО)

Сегодня бывший дом Зуна находится в печальном состоянии. Он огражден сигнальной лентой – есть риск, что на землю упадут части фасада или балкона.

Новости Днепра про На фасаде растут деревья, а с балконов падают камни: в центре Днепра доживает свой век старинный дом (ФОТО)

На верхних этажах здания растут деревья. На окнах нижних этажей стоят решетки и роллеты.

старое фото: flickr.com

 

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Новости Днепра про На фасаде растут деревья, а с балконов падают камни: в центре Днепра доживает свой век старинный дом (ФОТО)Українська Новости Днепра про На фасаде растут деревья, а с балконов падают камни: в центре Днепра доживает свой век старинный дом (ФОТО)Русский

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