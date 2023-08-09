Як виглядають дешеві кімнати в оренду в Одесі: 125 грн за добу та 20 метрів до моря (ФОТО)

З 10 серпня в Одесі планують відкрити пляжний сезон. Дозволено буде купатися в морі та відпочивати на пляжах за умови, що у воді стоятимуть загороджувальні сітки, а територія пляжу буде обладнана гучномовцями та поруч будуть укриття.

Журналісти dnepr.info вирішили дізнатися, скільки коштуватиме оренда кімнати біля моря в 2023 році.

Найдешевша кімната знайшлася за ціною 125 грн з особи. Розміститися в ній зможуть до трьох осіб, тобто за добу трьом доведеться віддати 375 грн, а двом – 250. Мінімальний термін оренди приміщення – 5 днів. У кімнаті є спальні місця, телевізор, бездротовий Інтернет. Всі зручності у будинку. Також у розпорядженні квартирантів буде холодильник, плита, пральна машина. У дворі є автостоянка. Як стверджує автор оголошення, до пляжу 10 хвилин пішки.

За 150 грн за добу з особи можна зняти кімнату неподалік Куяльницького лиману. Кімнати знаходяться у приватному секторі, до моря йти пішки 25 хвилин, до лиману 10 хвилин. У кімнаті є спальні місця, суміжний туалет, готувати їжу можна на спільній кухні, у дворі є альтанка для відпочинку та можливість припаркувати авто.

За 200 грн за добу можна винайняти кімнату в квартирі в багатоквартирному будинку. Мінімальна кількість днів оренди – два. Житло знаходиться на першому поверсі будинку. У кімнаті двоспальне ліжко, шафа, стіл, стілець. Загальний санвузол та кухня. Пляж знаходиться на відстані близько 10 хвилин ходьби від моря.

За 220 грн за добу можна винайняти цілу однокімнатну квартиру. Розміститись там зможуть до 5 осіб. Житло знаходиться на першому поверсі багатоповерхового будинку. Відстань до моря – 20 хвилин ходьби. У квартирі є все, що потрібно для проживання – від інтернету та мікрохвильової печі до плити та праски. Ціна може коливатися – все залежить від кількості осіб та тривалості оренди.

Також зняти однокімнатну квартиру неподалік пляжу «Аркадія» можна за 300 грн на добу. До моря йти 15 хвилин. У квартирі є все, що потрібне для проживання. Розміститися в ній зможуть до 4 осіб.

Зняти смарт-квартиру за 20 метрів від моря в Одесі можна за 400 грн. У квартирі є невелика кухня, всі зручності, поряд зона стоянки для авто. Територія охороняється, є відпочинкова зона, мангал, тандир.

Зняти невеликий будиночок, де зможуть проживати троє людей, можна за 500 грн на добу. До моря йти пішки 5 хвилин. У будинку є кондиціонер, інтернет, кухня, санвузол. Поруч із будинком можна поставити авто.

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