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  • Як виглядають дешеві кімнати в оренду в Одесі: 125 грн за добу та 20 метрів до моря (ФОТО)

Як виглядають дешеві кімнати в оренду в Одесі: 125 грн за добу та 20 метрів до моря (ФОТО)

Сьогодні 12:47
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З 10 серпня в Одесі планують відкрити пляжний сезон. Дозволено буде купатися в морі та відпочивати на пляжах за умови, що у воді стоятимуть загороджувальні сітки, а територія пляжу буде обладнана гучномовцями та поруч будуть укриття.

Новости Днепра про Як виглядають дешеві кімнати в оренду в Одесі: 125 грн за добу та 20 метрів до моря (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили дізнатися, скільки коштуватиме оренда кімнати біля моря в 2023 році.

Найдешевша кімната знайшлася за ціною 125 грн з особи. Розміститися в ній зможуть до трьох осіб, тобто за добу трьом доведеться віддати 375 грн, а двом – 250. Мінімальний термін оренди приміщення – 5 днів. У кімнаті є спальні місця, телевізор, бездротовий Інтернет. Всі зручності у будинку. Також у розпорядженні квартирантів буде холодильник, плита, пральна машина. У дворі є автостоянка. Як стверджує автор оголошення, до пляжу 10 хвилин пішки.

Новости Днепра про Як виглядають дешеві кімнати в оренду в Одесі: 125 грн за добу та 20 метрів до моря (ФОТО)

За 150 грн за добу з особи можна зняти кімнату неподалік Куяльницького лиману. Кімнати знаходяться у приватному секторі, до моря йти пішки 25 хвилин, до лиману 10 хвилин. У кімнаті є спальні місця, суміжний туалет, готувати їжу можна на спільній кухні, у дворі є альтанка для відпочинку та можливість припаркувати авто.

Новости Днепра про Як виглядають дешеві кімнати в оренду в Одесі: 125 грн за добу та 20 метрів до моря (ФОТО)

За 200 грн за добу можна винайняти кімнату в квартирі в багатоквартирному будинку. Мінімальна кількість днів оренди – два. Житло знаходиться на першому поверсі будинку. У кімнаті двоспальне ліжко, шафа, стіл, стілець. Загальний санвузол та кухня. Пляж знаходиться на відстані близько 10 хвилин ходьби від моря.

Новости Днепра про Як виглядають дешеві кімнати в оренду в Одесі: 125 грн за добу та 20 метрів до моря (ФОТО)

За 220 грн за добу можна винайняти цілу однокімнатну квартиру. Розміститись там зможуть до 5 осіб. Житло знаходиться на першому поверсі багатоповерхового будинку. Відстань до моря – 20 хвилин ходьби. У квартирі є все, що потрібно для проживання – від інтернету та мікрохвильової печі до плити та праски. Ціна може коливатися – все залежить від кількості осіб та тривалості оренди.

Новости Днепра про Як виглядають дешеві кімнати в оренду в Одесі: 125 грн за добу та 20 метрів до моря (ФОТО)

Також зняти однокімнатну квартиру неподалік пляжу «Аркадія» можна за 300 грн на добу. До моря йти 15 хвилин. У квартирі є все, що потрібне для проживання. Розміститися в ній зможуть до 4 осіб.

Новости Днепра про Як виглядають дешеві кімнати в оренду в Одесі: 125 грн за добу та 20 метрів до моря (ФОТО)

Зняти смарт-квартиру за 20 метрів від моря в Одесі можна за 400 грн. У квартирі є невелика кухня, всі зручності, поряд зона стоянки для авто. Територія охороняється, є відпочинкова зона, мангал, тандир.

Новости Днепра про Як виглядають дешеві кімнати в оренду в Одесі: 125 грн за добу та 20 метрів до моря (ФОТО)

Зняти невеликий будиночок, де зможуть проживати троє людей, можна за 500 грн на добу. До моря йти пішки 5 хвилин. У будинку є кондиціонер, інтернет, кухня, санвузол. Поруч із будинком можна поставити авто.

Новости Днепра про Як виглядають дешеві кімнати в оренду в Одесі: 125 грн за добу та 20 метрів до моря (ФОТО)

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Новости Днепра про Як виглядають дешеві кімнати в оренду в Одесі: 125 грн за добу та 20 метрів до моря (ФОТО)Українська Новости Днепра про Як виглядають дешеві кімнати в оренду в Одесі: 125 грн за добу та 20 метрів до моря (ФОТО)Русский

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